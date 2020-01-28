Усман Дембеле вернулся к полноценным тренировкам после двухмесячного перерыва
Вингер "Барселоны" Усман Дембеле близок к возвращению на поле, утверждает Cadena Cope.
По информации источника, скандальный француз вернулся к тренировкам в общей группе. Произошло это после двухмесячного перерыва, обусловленного травмой бедра.
22-летний футболист, не играющий с 27 ноября, ещё какое-то время будет набирать форму, поэтому его участие в ближайших матчах маловероятно.
В текущем сезоне Дембеле сыграл за "сине-гранатовых" всего 9 матчей и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 75 миллионов евро.
Не пропустите: СМИ: игроки "Барселоны" недовольны реформами Сетьена. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Ещенко высказался о возможном продлении контракта со "Спартаком"
-
"Парма" объявила о продлении сотрудничества с Бруну Алвешем
-
Кокорин прокомментировал информацию о том, что он не будет играть за "Зенит"
-
"Тоттенхэм" хочет расстаться с двумя защитниками этой зимой
-
Жена Кокорина сообщила, что футболист не перейдет в "Сочи"
-
Эль-Шаарави может вернуться в "Рому"
-
В сезоне-2020/21 Санчес, вероятно, будет выступать за "Манчестер Юнайтед"
-
YouTube заблокировал видео тренировки на канале "Рубина"
-
Куртуа рассказал, когда начал болеть за "Реал"
-
"Рубин" назвал соперников по товарищеским играм на втором и третьем сборах
-
Лучшие выпускники академии мадридского Атлетико
-
Усман Дембеле вернулся к полноценным тренировкам после двухмесячного перерыва
-
Умяров рассказал о своём отношении к слухам про интерес "Манчестер Юнайтед"
-
Бартомеу сделал заявление о будущем Месси в "Барселоне"
-
Официально: Бен Арфа стал игроком "Вальядолида"
-
Суд Санкт-Петербурга оставил в силе наказание для заводящего "Спартака" Амиго
-
Слуцкий потроллил самого себя
-
"Тоттенхэм" согласовал трансфер игрока сборной Нидерландов
-
Бендтнер станет героем реалити-шоу
-
2
Роналду и Фигу опубликовали одинаковые посты, посвящённые гибели Коби Брайанта
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14