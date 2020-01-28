Усман Дембеле вернулся к полноценным тренировкам после двухмесячного перерыва

Вингер "Барселоны" Усман Дембеле близок к возвращению на поле, утверждает Cadena Cope.

По информации источника, скандальный француз вернулся к тренировкам в общей группе. Произошло это после двухмесячного перерыва, обусловленного травмой бедра.

22-летний футболист, не играющий с 27 ноября, ещё какое-то время будет набирать форму, поэтому его участие в ближайших матчах маловероятно.

В текущем сезоне Дембеле сыграл за "сине-гранатовых" всего 9 матчей и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 75 миллионов евро.

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