Усман Дембеле вернулся в расположение "Барселоны"

Французский нападающий Усман Дембеле прибыл в расположение "Барселоны", сообщает пресс-служба клуба.

Футболист прошел обязательный медосмотр в рамках восстановления после травмы. Напомним, что форвард проходит курс реабилитации после разрыва сухожилия бицепса правого бедра. Француз точно не сыграет в нынешнем сезоне, даже если чемпионат Испании будет возобновлен.

В этом сезоне 22-летний Дембеле провел за "Барселону" девять матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с каталонским клубом действует до лета 2022 года.

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