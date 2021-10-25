Усман Дембеле восстановился от травмы

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Усман Дембеле восстановился от травмыФото: инстаграм Дембеле/Автор неизвестен

Вингер "Барселоны" Усман Дембеле восстановился от травмы и готов помочь своей команды.

Как сообщает Хави Мигель, Дембеле уже готов играть. Возвращение француза - дело нескольких дней. Футболист получил разрешение от финского врача, который его прооперировал.

Теперь медицинский персонал "Барсы" должен решить, дать ли ему "зеленый свет" в игре против "Райо" или против "Алавеса".

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