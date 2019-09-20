Усман Дембеле восстановился после травмы

Вингер "Барселоны" Усман Дембеле покинул клубный лазарет, сообщает AS.

По сведениям издания, француз восстановился после травмы двуглавой мышцы левого бедра и вернулся к тренировкам с командой.

Напомним, что 22-летний футболист выбыл из строя 19 августа. Ожидалось, что он пропустит не менее пяти недель.

В этом сезоне Дембеле провёл всего 1 матч, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: Месси запустил собственный бренд одежды. | http://soccernews.ru