Усман Дембеле восстановился после травмы

Теги барселонаусман дембеле

Усман Дембеле восстановился после травмы

Вингер "Барселоны" Усман Дембеле покинул клубный лазарет, сообщает AS.

По сведениям издания, француз восстановился после травмы двуглавой мышцы левого бедра и вернулся к тренировкам с командой.

Напомним, что 22-летний футболист выбыл из строя 19 августа. Ожидалось, что он пропустит не менее пяти недель.

В этом сезоне Дембеле провёл всего 1 матч, результативными действиями не отличался.

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