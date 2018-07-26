Усман Дембеле встретился с Флойдом Мэйвезером и Роналдиньо

Теги роналдиньоусман дембеле

Усман Дембеле встретился с Флойдом Мэйвезером и РоналдиньоВингер каталонской "Барселоны" Усман Дембеле встретился с легендой мирового бокса Флойдом Мэйвезером и обладателем "Золотого мяча" 2005-го года Роналдиньо.

Встречи 21-летнего француза с известными личностями в мире спорта состоялись во время его текущего отпуска.

Напомним, интерес к Дембеле проявляют три клуба. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

"Монако" объявил о подписании контракта с Головиным

"Монако" объявил о подписании контракта с Головиным

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов