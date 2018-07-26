Усман Дембеле встретился с Флойдом Мэйвезером и Роналдиньо

Вингер каталонской "Барселоны" Усман Дембеле встретился с легендой мирового бокса Флойдом Мэйвезером и обладателем "Золотого мяча" 2005-го года Роналдиньо.

Встречи 21-летнего француза с известными личностями в мире спорта состоялись во время его текущего отпуска.

Напомним, интерес к Дембеле проявляют три клуба. | soccernews.ru