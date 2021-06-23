Усман Дембеле высказался о своей очередной травме

Фото: инстаграм Усмана Дембеле/Автор неизвестен

Нападающий "Барселоны" и сборной Франции Усман Дембеле прокомментировал свою травму, из-за которой он может пропустить до полугода.

"Думаю, что все уже знают, что мне пришлось покинуть сборную Франции. Я обещаю, что вернусь сильнее, чем был, как всегда. Я расту благодаря испытаниям.

Я верю в сборную Франции. Я остаюсь главным болельщиком команды. Парни должны довести дело до конца", - написал Дембеле в своем инстаграме.

В минувшем сезоне 24-летний Дембеле провел за "Барселону" 44 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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