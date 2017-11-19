Усманов может купить "Андерлехт"

Российский миллиардер Алишер Усманов может купить бельгийский "Андерлехт", сообщает HLN.

По информации источника, Усманов ведёт переговоры о выкупе контрольного пакета акций клуба за 80 миллионов евро.

Есть у российского бизнесмена и конкуренты - тандем бельгийских предпринимателей Пол Гейзенс и Воутер Ванденхауте.

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