Усманов может стать единоличным владельцем "Арсенала"
Владелец "Арсенала" Стэн Кронке готов продать свой пакет акций лондонского клуба российскому бизнесмену Алишеру Усманову.
Как сообщает британская пресса, Кронке сам предложил Усманову выкупить его долю, которая составляет 67,05 процентов акций.
Таким образом, если Усманов, уже владеющий 30,04% акций, ответит согласием, то станет единоличным владельцем "Арсенала".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|6
|16
|2
|Манчестер Юнайтед
|6
|16
|3
|Тоттенхэм
|7
|14
|4
|Челси
|6
|13
|5
|Ливерпуль
|6
|11
|6
|Уотфорд
|6
|11
|7
|Арсенал Лондон
|6
|10
|8
|Бернли
|6
|9
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|10
|Хаддерсфилд Таун
|7
|9
|11
|Саутгемптон
|6
|8
|12
|Вест Бромвич Альбион
|6
|8
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|6
|7
|14
|Эвертон
|6
|7
|15
|Суонси Сити
|6
|5
|16
|Сток Сити
|6
|5
|17
|Лестер Сити
|6
|4
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|6
|4
|19
|Борнмут
|6
|3
|20
|Кристал Пэлас
|6
|0