Усманов может стать единоличным владельцем "Арсенала"

Владелец "Арсенала" Стэн Кронке готов продать свой пакет акций лондонского клуба российскому бизнесмену Алишеру Усманову.

Как сообщает британская пресса, Кронке сам предложил Усманову выкупить его долю, которая составляет 67,05 процентов акций.

Таким образом, если Усманов, уже владеющий 30,04% акций, ответит согласием, то станет единоличным владельцем "Арсенала".

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