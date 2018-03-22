Усманов может стать владельцем "Милана"

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Усманов может стать владельцем "Милана"

Российский миллиардер Алишер Усманов может стать владельцем "Милана", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, бизнесмен готов купить клуб у хедж-фонда "Эллиотт Менеджмент", которому нынешний владелец "россонери" Йонхонг Ли должен более 300 миллионов евро.

Если Ли не погасит долги до октября, "Милан" может перейти в собственность "Эллиотт Менеджмент" и фонд получит возможность продать клуб. 

Напомним, что сейчас Усманов является совладельцем лондонского "Арсенала". 

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