Российский миллиардер Алишер Усманов может стать владельцем "Милана", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, бизнесмен готов купить клуб у хедж-фонда "Эллиотт Менеджмент", которому нынешний владелец "россонери" Йонхонг Ли должен более 300 миллионов евро.

Если Ли не погасит долги до октября, "Милан" может перейти в собственность "Эллиотт Менеджмент" и фонд получит возможность продать клуб.

Напомним, что сейчас Усманов является совладельцем лондонского "Арсенала".

Не пропустите: "Милан" может подписать аргентинского форварда, которым ранее интересовался "Зенит". | http://soccernews.ru