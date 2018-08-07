Усманов подтвердил продажу акций "Арсенала"

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Усманов подтвердил продажу акций "Арсенала"

Российский бизнесмен Алишер Усманов подтвердил продажу своей части акций "Арсенала" владельцу контрольного пакета Стэну Кронке.

"Я принял решение продать мои акции футбольного клуба "Арсенал", который может быть лучшим футбольным клубом мира. Я желаю больших успехов замечательному футбольному клубу и всем, чья жизнь и карьера с ним связаны" - цитирует Усманова его пресс-служба.

Стоит отметить, что принадлежащие россиянину 30 процентов акций "Арсенала" оцениваются в 615 миллионов евро. | http://soccernews.ru

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