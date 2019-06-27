Усманов пожертвовал тульскому "Арсеналу" большую сумму денег

Тульский "Арсенал" получил финансовую помощь от бизнесмена Алишера Усманова.

Как сообщает телеграм-канал Baza, Усманов пожертвовал клубу 600 миллионов рублей. Информацию уже подтвердил представитель бизнесмена.

Отмечается, что руководство "Арсенала" обращалось к Усманову за финансированием, так как клуб будет участвовать в еврокубках.

В минувшем сезоне "Арсенал" финишировал в РПЛ на шестой позиции. Во втором квалификационном раунде Лиги Европы "Арсенал" сыграет с победителем пары "Нефтчи" - "Сперанца".

Читайте также: Три клуба РПЛ поборются за хавбека сборной Беларуси. | http://soccernews.ru