Усманов продаст свои акции "Арсенала"

Теги арсенал лондон

Усманов продаст свои акции "Арсенала"Российский миллиардер Алишер Усманов продаст 30 процентов принадлежащих ему акций лондонского "Арсенала".

Об этом сообщает Financial Times.

Напомним, что у бизнесмена 30,04 процента акций клуба и он хотел выкупить мажоритарный пакет акций у американца Стэна Кронке, но стороны не смогли договориться.

Читайте: Пресс-служба Усманова: "Предложений купить "Милан" не поступало"  | http://soccernews.ru

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