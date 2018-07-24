Усманов продаст свои акции "Арсенала"

Российский миллиардер Алишер Усманов продаст 30 процентов принадлежащих ему акций лондонского "Арсенала".

Об этом сообщает Financial Times.

Напомним, что у бизнесмена 30,04 процента акций клуба и он хотел выкупить мажоритарный пакет акций у американца Стэна Кронке, но стороны не смогли договориться.

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