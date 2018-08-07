Усманов продаст свою долю акций "Арсенала"

Российский предприниматель Алишер Усманов продаст свою долю акций лондонского "Арсенала", информирует BBC.

По сведениям источника, 30,04% ценных бумаг бизнесмена, которые оцениваются в 750 миллионов евро, перейдут главному акционеру "канониров" Стэну Кронке. Таким образом, американец станет фактически частным владельцем столичного клуба.

Напомним, "Арсенал" готов расстаться с форвардом. | soccernews.ru