Усманов прокомментировал скорый уход Венгера из "Арсенала"

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Усманов прокомментировал скорый уход Венгера из "Арсенала"

Совладелец "Арсенала" Алишер Усманов высказался по поводу решения главного тренера "канониров" Арсена Венгера покинуть свой пост по окончании нынешнего сезона.

"Сегодня очень печальный день в истории футбольного клуба "Арсенал", день, когда клуб объявил об уходе своего легендарного и преданного менеджера. Моё многолетнее восхищение Арсеном Венгером не секрет - он произвёл революцию в нашем знаменитом клубе, а как личность он олицетворяет ценности, определяющие "Арсенал" как организацию: порядочность, класс и традиции. Наследие Арсена Венгера, несомненно являющегося одним из лучших европейских тренеров всех времён, будет продолжать жить долгие годы, и я желаю ему всего наилучшего. И, естественно, я желаю наследнику Арсена Венгера продолжать его традиции и побеждать на футбольном поле" - цитирует Усманова его пресс-служба.

Напомним, что 68-летний Венгер тренирует "Арсенал" с 1996 года. Под его руководством "канониры" выиграли 17 трофеев.    

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