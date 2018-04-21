Усманов прокомментировал скорый уход Венгера из "Арсенала"
Совладелец "Арсенала" Алишер Усманов высказался по поводу решения главного тренера "канониров" Арсена Венгера покинуть свой пост по окончании нынешнего сезона.
"Сегодня очень печальный день в истории футбольного клуба "Арсенал", день, когда клуб объявил об уходе своего легендарного и преданного менеджера. Моё многолетнее восхищение Арсеном Венгером не секрет - он произвёл революцию в нашем знаменитом клубе, а как личность он олицетворяет ценности, определяющие "Арсенал" как организацию: порядочность, класс и традиции. Наследие Арсена Венгера, несомненно являющегося одним из лучших европейских тренеров всех времён, будет продолжать жить долгие годы, и я желаю ему всего наилучшего. И, естественно, я желаю наследнику Арсена Венгера продолжать его традиции и побеждать на футбольном поле" - цитирует Усманова его пресс-служба.
Напомним, что 68-летний Венгер тренирует "Арсенал" с 1996 года. Под его руководством "канониры" выиграли 17 трофеев.
Не пропустите: Лужный: "Венгер уже поставил человека на своё место". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Коринтианс" играет в футболках, на которых логотип спонсора появляется при потении игрока
-
Болельщики "Барселоны" освистали гимн Испании на финале Кубка Короля
-
Гвардиола оценил шансы Виейра стать тренером "Арсенала"
-
Стала известна сумма компенсации Конте в случае увольнения из "Челси"
-
Игроки "Манчестер Юнайтед" конфликтуют из-за Моуринью
-
Роджерс оценил свои шансы возглавить "Арсенал"
-
Суарес: "Победа "Барселоны" в Кубке Испании не компенсирует вылет из Лиги Чемпионов"
-
"Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" поборются за хавбека "Наполи"
-
Девушка Неймара дала ему совет насчет будущего клуба
-
ПСЖ и "Ювентус" поборются за Феллаини
-
"Интер" хочет купить хавбека "Спортинга"
-
ПСЖ может купить португальского голкипера
-
Монтелла назвал игроков "Барселоны" инопланетянами
-
Иньеста сообщит о своем решении на следующей неделе
-
В пару к манкунианцам: "Челси" и "Саутгемптон" поборются за путевку в финал Кубка Англии
-
"Манчестер Сити" принимает на "Этихаде" "Суонси"
-
Лондонское дерби на "Эмирейтс": "Арсенал" принимает "Вест Хэм"
-
Последние шаги к чемпионству: "Локомотив" принимет "Уфу"
-
Битва за Лигу Чемпионов: ЦСКА против "Краснодара"
-
На кону Скудетто: "Ювентус" сразится с "Наполи в Турине
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|33
|87
|2
|Манчестер Юнайтед
|34
|74
|3
|Ливерпуль
|35
|71
|4
|Тоттенхэм
|34
|68
|5
|Челси
|34
|63
|6
|Арсенал Лондон
|33
|54
|7
|Бернли
|34
|52
|8
|Лестер Сити
|34
|44
|9
|Эвертон
|34
|42
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|33
|41
|11
|Борнмут
|35
|38
|12
|Уотфорд
|34
|37
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|34
|36
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|33
|35
|15
|Хаддерсфилд Таун
|34
|35
|16
|Кристал Пэлас
|34
|34
|17
|Суонси Сити
|33
|33
|18
|Саутгемптон
|34
|29
|19
|Сток Сити
|34
|28
|20
|Вест Бромвич Альбион
|35
|25