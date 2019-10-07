Усману Дембеле грозит двухматчевая дисквалфикация за высказывания в адрес арбитра

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Усману Дембеле грозит двухматчевая дисквалфикация за высказывания в адрес арбитра

Нападающего "Барселоны" Усмана Дембеле могут дисквалифицировать на два матча за удаление в матче восьмого тура Примеры против "Севильи".

Напомним, что француз получил красную карточку за высказывания в адрес арбитра. Футболист слишком бурно доказывал, что не стоило удалять его партнёра по команде Рональда Араухо.

Среди прочего Дембеле сказал главному рефери встречи Матеу Лаосу "ты очень плох".

Если форварда накажут двухматчевым баном, то он пропустит игры с "Эйбаром" и "Реалом".

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