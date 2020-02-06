Усману Дембеле потребуется операция
Пресс-служба "Барселоны" сообщила, что нападающий Усман Дембеле в скором времени перенесёт операцию.
Хирургическое вмешательство пройдёт 11 февраля в Финляндии. Точные сроки восстановления француза по-прежнему неизвестны.
Напомним, что у 22-летнего футболиста диагностирован полный разрыв проксимального сухожилия двуглавой мышцы правого бедра. Есть вероятность, что он пропустит остаток сезона.
Из-за травм Дембеле не выходит на поле с 27 ноября. В нынешней кампании в его активе 1 гол в 9 матчах.
Не пропустите: Гвардиола высказался о провалах "Барселоны" в двух последних розыгрышах Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
главное
-
"Краснодар" сделал предложение об аренде нападающего "Бордо"
-
Клубы АПЛ отказались от досрочного закрытия летнего трансферного окна
-
Слуцкий обсудил с Кокориным возможный переход в "Рубин"
-
"Барселона" заплатила 30 млн евро за португальского юнца! Кто такой Франсишку Тринкау и зачем он нужен в Каталонии?
-
СМИ: пять клубов могут позволить себе трансфер Месси
Лента новостей
-
"Рубин" в товарищеском матче разгромил "Войводину"
-
Кокорин рассказал, от кого зависит его будущее
-
"Спартак" анонсировал товарищеский матч с армянской командой
-
1
Усману Дембеле потребуется операция
-
"Зенит" рассматривает два варианта по будущему Кокорина
-
"Краснодар" сделал предложение об аренде нападающего "Бордо"
-
Президент тульского "Арсенала" рассказал, интересен ли клубу Кокорин
-
1
Гвардиола высказался о провалах "Барселоны" в двух последних розыгрышах Лиги Чемпионов
-
Клубы АПЛ отказались от досрочного закрытия летнего трансферного окна
-
1
Кака порассуждал о шансах Неймара выиграть "Золотой мяч" в 2020 году
-
1
Эмери оценил потенциал Мбаппе
-
Слуцкий обсудил с Кокориным возможный переход в "Рубин"
-
"Спартак" отреагировал на смерть 103-летнего актёра Кирка Дугласа
-
Гвардиола предположил, как уход Месси повлияет на "Барселону"
-
"Крылья Советов" арендовали хавбека "Зенита"
-
1
"Барселона" заплатила 30 млн евро за португальского юнца! Кто такой Франсишку Тринкау и зачем он нужен в Каталонии?
-
"Бетис" нацелился на вратаря "Ливерпуля"
-
"Динамо" подаст апелляцию на решение РФС по "делу Шейдаева"
-
Кроос назвал ориентировочные сроки завершения своей карьеры
-
1
СМИ: пять клубов могут позволить себе трансфер Месси
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14