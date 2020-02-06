Усману Дембеле потребуется операция

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Усману Дембеле потребуется операция

Пресс-служба "Барселоны" сообщила, что нападающий Усман Дембеле в скором времени перенесёт операцию.

Хирургическое вмешательство пройдёт 11 февраля в Финляндии. Точные сроки восстановления француза по-прежнему неизвестны.

Напомним, что у 22-летнего футболиста диагностирован полный разрыв проксимального сухожилия двуглавой мышцы правого бедра. Есть вероятность, что он пропустит остаток сезона.

Из-за травм Дембеле не выходит на поле с 27 ноября. В нынешней кампании в его активе 1 гол в 9 матчах.

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Комментарии

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lesnovsky

Пусть нигер в Финке и остается... Санитаром... Думаю фастфуд там отменный... Да и бесплатный... До конца жизни будет помнить тот момент в первом матче с Ливером...

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