Успех Англии, поражение Украины: все результаты Евро-2020 13 июня

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Успех Англии, поражение Украины: все результаты Евро-2020 13 июня

Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен

13 июня состоялись очередные матчи группового этапа чемпионата Европы. Англия добилась победы над Хорватией, Австрия переиграла Северную Македонию, а Нидерланды оказались сильнее Украины.

Группа С

Нидерланды – Украина 3:2 (0:0)
Голы: Вейналдум, 52 - 1:0, Вегорст, 58 - 2:0, Ярмоленко, 75 - 2:1, Яремчук, 79 - 2:2, Думфрис, 85 - 3:2

Австрия – Северная Македония - 2:1 (1:1)
Голы: Лайнер, 18 - 1:0, Пандев, 28 - 1:1, Грегорич, 78 - 2:1

Группа D

Англия – Хорватия - 1:0 (0:0)

Гол: Стерлинг, 57 - 1:0

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2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
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