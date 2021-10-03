Успех "Челси", потери "МЮ", "Манчестер Сити" и "Ливерпуля": результаты 7-го тура АПЛ

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Успех "Челси", потери "МЮ", "Манчестер Сити" и "Ливерпуля": результаты 7-го тура АПЛ

Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Со 2 по 3 октября состоялись матчи 7-го тура чемпионата Англии. Из лидеров победы сумел добиться только "Челси", который оказался сильнее "Саутгемптона". "Манчестер Юнайтед" и "Эвертон" победителя не выявили. Также вничью сыграли "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".

"Манчестер Юнайтед" – "Эвертон" - 1:1 (1:0)
Голы: Марсьяль, 43 - 1:0, Таунсенд, 65 - 1:1

"Вулверхэмптон" – "Ньюкасл" - 2:1 (1:1)
Голы: Хван Хи Чхан, 20 - 1:0, Хендрик, 41 - 1:1, Хван Хи Чхан, 58 - 2:1

"Лидс" – "Уотфорд" - 1:0 (1:0)
Гол: Льоренте, 18 - 1:0

"Брайтон" – "Арсенал" - 0:0

"Бернли" – "Норвич" - 0:0

"Челси" – "Саутгемптон" - 3:1 (1:0)
Голы: Чалоба, 9 - 1:0, Уорд-Проуз, 61 (с пенальти) - 1:1, Вернер, 84 - 2:1, Чилуэлл, 89 - 3:1

"Кристал Пэлас" – "Лестер" - 2:2 (0:2)
Голы: Ихеаначо, 31 - 0:1, Варди, 37 - 0:2, Олисе, 61 - 1:2, Шлупп, 72 - 2:2

"Вест Хэм" – "Брентфорд" - 1:2 (0:1)
Голы: Мбемо, 20 - 0:1, Боуэн, 80 - 1:1, Висса, 90 - 1:2

"Тоттенхэм" – "Астон Вилла" - 2:1 (1:0)
Голы: Хейбьерг, 27 - 1:0, Уоткинс, 67 - 1:1, Таргетт, 71 (автогол) - 2:1

"Ливерпуль" – "Манчестер Сити" - 2:2 (0:0)
Голы: Мане, 59 - 1:0, Фоден, 69 - 1:1, Салах, 76 - 2:1, де Брюйне, 81 - 2:2

Положение команд: "Челси" - 16, "Ливерпуль" - 15, "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Эвертон", "Брайтон" - 14, "Брентфорд", "Тоттенхэм" - 12, "Вест Хэм" - 11, "Астон Вилла", "Арсенал" - 10, "Вулверхэмптон" - 9, "Лестер" - 8, "Кристал Пэлас", "Уотфорд" - 7, "Лидс" - 6, "Саутгемптон" - 4, "Бернли", "Ньюкасл" - 3, "Норвич" - 1.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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