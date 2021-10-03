Успех "Челси", потери "МЮ", "Манчестер Сити" и "Ливерпуля": результаты 7-го тура АПЛ
Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен
Со 2 по 3 октября состоялись матчи 7-го тура чемпионата Англии. Из лидеров победы сумел добиться только "Челси", который оказался сильнее "Саутгемптона". "Манчестер Юнайтед" и "Эвертон" победителя не выявили. Также вничью сыграли "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".
"Манчестер Юнайтед" – "Эвертон" - 1:1 (1:0)
Голы: Марсьяль, 43 - 1:0, Таунсенд, 65 - 1:1
"Вулверхэмптон" – "Ньюкасл" - 2:1 (1:1)
Голы: Хван Хи Чхан, 20 - 1:0, Хендрик, 41 - 1:1, Хван Хи Чхан, 58 - 2:1
"Лидс" – "Уотфорд" - 1:0 (1:0)
Гол: Льоренте, 18 - 1:0
"Брайтон" – "Арсенал" - 0:0
"Бернли" – "Норвич" - 0:0
"Челси" – "Саутгемптон" - 3:1 (1:0)
Голы: Чалоба, 9 - 1:0, Уорд-Проуз, 61 (с пенальти) - 1:1, Вернер, 84 - 2:1, Чилуэлл, 89 - 3:1
"Кристал Пэлас" – "Лестер" - 2:2 (0:2)
Голы: Ихеаначо, 31 - 0:1, Варди, 37 - 0:2, Олисе, 61 - 1:2, Шлупп, 72 - 2:2
"Вест Хэм" – "Брентфорд" - 1:2 (0:1)
Голы: Мбемо, 20 - 0:1, Боуэн, 80 - 1:1, Висса, 90 - 1:2
"Тоттенхэм" – "Астон Вилла" - 2:1 (1:0)
Голы: Хейбьерг, 27 - 1:0, Уоткинс, 67 - 1:1, Таргетт, 71 (автогол) - 2:1
"Ливерпуль" – "Манчестер Сити" - 2:2 (0:0)
Голы: Мане, 59 - 1:0, Фоден, 69 - 1:1, Салах, 76 - 2:1, де Брюйне, 81 - 2:2
Положение команд: "Челси" - 16, "Ливерпуль" - 15, "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Эвертон", "Брайтон" - 14, "Брентфорд", "Тоттенхэм" - 12, "Вест Хэм" - 11, "Астон Вилла", "Арсенал" - 10, "Вулверхэмптон" - 9, "Лестер" - 8, "Кристал Пэлас", "Уотфорд" - 7, "Лидс" - 6, "Саутгемптон" - 4, "Бернли", "Ньюкасл" - 3, "Норвич" - 1.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18