Успех "Челси", потери "МЮ", "Манчестер Сити" и "Ливерпуля": результаты 7-го тура АПЛ

Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Со 2 по 3 октября состоялись матчи 7-го тура чемпионата Англии. Из лидеров победы сумел добиться только "Челси", который оказался сильнее "Саутгемптона". "Манчестер Юнайтед" и "Эвертон" победителя не выявили. Также вничью сыграли "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".

"Манчестер Юнайтед" – "Эвертон" - 1:1 (1:0)

Голы: Марсьяль, 43 - 1:0, Таунсенд, 65 - 1:1

"Вулверхэмптон" – "Ньюкасл" - 2:1 (1:1)

Голы: Хван Хи Чхан, 20 - 1:0, Хендрик, 41 - 1:1, Хван Хи Чхан, 58 - 2:1

"Лидс" – "Уотфорд" - 1:0 (1:0)

Гол: Льоренте, 18 - 1:0

"Брайтон" – "Арсенал" - 0:0

"Бернли" – "Норвич" - 0:0

"Челси" – "Саутгемптон" - 3:1 (1:0)

Голы: Чалоба, 9 - 1:0, Уорд-Проуз, 61 (с пенальти) - 1:1, Вернер, 84 - 2:1, Чилуэлл, 89 - 3:1

"Кристал Пэлас" – "Лестер" - 2:2 (0:2)

Голы: Ихеаначо, 31 - 0:1, Варди, 37 - 0:2, Олисе, 61 - 1:2, Шлупп, 72 - 2:2

"Вест Хэм" – "Брентфорд" - 1:2 (0:1)

Голы: Мбемо, 20 - 0:1, Боуэн, 80 - 1:1, Висса, 90 - 1:2

"Тоттенхэм" – "Астон Вилла" - 2:1 (1:0)

Голы: Хейбьерг, 27 - 1:0, Уоткинс, 67 - 1:1, Таргетт, 71 (автогол) - 2:1

"Ливерпуль" – "Манчестер Сити" - 2:2 (0:0)

Голы: Мане, 59 - 1:0, Фоден, 69 - 1:1, Салах, 76 - 2:1, де Брюйне, 81 - 2:2

Положение команд: "Челси" - 16, "Ливерпуль" - 15, "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Эвертон", "Брайтон" - 14, "Брентфорд", "Тоттенхэм" - 12, "Вест Хэм" - 11, "Астон Вилла", "Арсенал" - 10, "Вулверхэмптон" - 9, "Лестер" - 8, "Кристал Пэлас", "Уотфорд" - 7, "Лидс" - 6, "Саутгемптон" - 4, "Бернли", "Ньюкасл" - 3, "Норвич" - 1.

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