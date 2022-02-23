Успех "Челси", упущенная победа "Ювентуса": результаты 1/8 финала Лиги чемпионов 22 февраля

Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен

22 февраля состоялись два первых матча 1/8 финала Лиги чемпионов. "Челси" на своем поле обыграл "Лилль", "Ювентус" на выезде сыграл вничью с "Вильярреалом".

Ответные матчи состоятся 16 марта.

"Челси" Англия – "Лилль" Франция - 2:0 (1:0)

Голы: Хавертц, 8 - 1:0, Пулишич, 63 - 2:0

"Вильярреал" Испания – "Ювентус" Италия - 1:1 (0:1)

Голы: Влахович, 1 - 0:1, Парехо, 66 - 1:1

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