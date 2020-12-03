Успех "Краснодара", позор "Зенита" и победа ПСЖ над "МЮ": все результаты Лиги Чемпионов 2 декабря
Завершились матчи 5-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов.
Стоит отметить победу "Краснодара", которая вывела клуб в Лигу Европы, крупное поражение "Зенита" и победу ПСЖ над "МЮ".
Группа Е
"Краснодар" - "Ренн" 1:0
Гол: Берг, 71 - 1:0
"Севилья" - "Челси" 0:4
Голы: Жиру, 8 - 0:1, Жиру, 54 - 0:2, Жиру, 74 - 0:3, Жиру (пен), 83 - 0:4
Положение команд: "Челси" (13), "Севилья" (10), "Краснодар" (4), "Ренн" (1).
Группа F
"Брюгге" - "Зенит" 3:0
Голы: де Кетеларе, 33 - 1:0, Ванакен (пен), 58 - 2:0, Ланг, 73 - 3:0
"Боруссия" Д - "Лацио" 1:1
Голы: Геррейру, 44 - 1:0, Иммобиле (пен), 67 - 1:1
Положение команд: "Боруссия" (10), "Лацио" (9), "Брюгге" (7), "Зенит" (1).
Группа G
"Ювентус" - "Динамо" Киев 3:0
Голы: Кьеза, 21 - 1:0, Роналду, 57 - 2:0, Мората, 66 - 3:0
"Ференцварош" - "Барселона" 0:3
Голы: Гризманн, 14 - 0:1, Брэйтуэйт, 20 - 0:2, Дембеле (пен), 28 - 0:3
Положение команд: "Барселона" (15), "Ювентус" (12), "Динамо" (1), "Ференцварош" (1).
Группа Н
"Манчестер Юнайтед" - ПСЖ 1:3
Голы: Неймар, 6 - 0:1, Рэшфорд, 32 - 1:1, Маркиньос, 69 - 1:2, Неймар, 90 - 1:3
"Истанбул" - "РБ Лейпциг" 3:4
Голы: Поульсен, 26 - 0:1, Мукиеле, 43 - 0:2, Кахведжи, 45 - 1:2, Ольмо, 66 - 1:3, Кахведжи, 72 - 2:3, Кахведжи, 85 - 3:3, Серлот, 90 - 3:4
Положение команд: "Манчестер Юнайтед" (9), ПСЖ (9), "РБ Лейпциг" (9), "Истанбул" (3).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4