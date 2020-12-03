Успех "Краснодара", позор "Зенита" и победа ПСЖ над "МЮ": все результаты Лиги Чемпионов 2 декабря

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Успех "Краснодара", позор "Зенита" и победа ПСЖ над "МЮ": все результаты Лиги Чемпионов 2 декабря

Завершились матчи 5-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов.

Стоит отметить победу "Краснодара", которая вывела клуб в Лигу Европы, крупное поражение "Зенита" и победу ПСЖ над "МЮ".

Группа Е

"Краснодар" - "Ренн" 1:0
Гол: Берг, 71 - 1:0     

"Севилья" - "Челси" 0:4
Голы: Жиру, 8 - 0:1, Жиру, 54 - 0:2, Жиру, 74 - 0:3, Жиру (пен), 83 - 0:4

Положение команд: "Челси" (13), "Севилья" (10), "Краснодар" (4), "Ренн" (1).


Группа F

"Брюгге" - "Зенит" 3:0
Голы: де Кетеларе, 33 - 1:0, Ванакен (пен), 58 - 2:0, Ланг, 73 - 3:0

"Боруссия" Д - "Лацио" 1:1
Голы: Геррейру, 44 - 1:0, Иммобиле (пен), 67 - 1:1

Положение команд: "Боруссия" (10), "Лацио" (9), "Брюгге" (7), "Зенит" (1).


Группа G

"Ювентус" - "Динамо" Киев 3:0
Голы: Кьеза, 21 - 1:0, Роналду, 57 - 2:0, Мората, 66 - 3:0

"Ференцварош" - "Барселона" 0:3
Голы: Гризманн, 14 - 0:1, Брэйтуэйт, 20 - 0:2, Дембеле (пен), 28 - 0:3

Положение команд: "Барселона" (15), "Ювентус" (12), "Динамо" (1), "Ференцварош" (1).


Группа Н

"Манчестер Юнайтед" - ПСЖ 1:3
Голы: Неймар, 6 - 0:1, Рэшфорд, 32 - 1:1, Маркиньос, 69 - 1:2, Неймар, 90 - 1:3

"Истанбул" - "РБ Лейпциг" 3:4
Голы: Поульсен, 26 - 0:1, Мукиеле, 43 - 0:2, Кахведжи, 45 - 1:2, Ольмо, 66 - 1:3, Кахведжи, 72 - 2:3, Кахведжи, 85 - 3:3, Серлот, 90 - 3:4

Положение команд: "Манчестер Юнайтед" (9), ПСЖ (9), "РБ Лейпциг" (9), "Истанбул" (3).

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