Успех "Ливерпуля", спасение "Баварии": результаты 1/8 финала Лиги чемпионов 16 февраля

Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен

16 февраля состоялись два первых матча 1/8 финала Лиги чемпионов. "Ливерпуль" в гостях победил "Интер", "Бавария" на выезде сыграла вничью с "Ред Булл Зальцбург".

Ответные матчи состоятся 8 марта.

"Интер" Италия – "Ливерпуль" Англия - 0:2 (0:0)

Голы: Фирмино, 75 - 0:1, Салах, 83 - 0:2

"Ред Булл" Австрия – "Бавария" Германия - 1:1 (1:0)

Голы: Адаму, 21, - 1:0, Коман, 90 - 1:1

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