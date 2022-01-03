Успех "Ман Сити", ничья "Челси" и "Ливерпуля", неудача "МЮ": результаты 21-го тура чемпионата Англии

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Успех "Ман Сити", ничья "Челси" и "Ливерпуля", неудача "МЮ": результаты 21-го тура чемпионата Англии

Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 21-го тура чемпионата Англии. Стоит отметить победу "Манчестер Сити" над "Арсеналом", ничью "Челси" и "Ливерпуля", а также поражение "Манчестер Юнайтед" от "Вулверхэмптона".

"Манчестер Юнайтед" – "Вулверхэмптон" - 0:1 (0:0)
Гол: Моутинью, 82 - 0:1

"Арсенал" – "Манчестер Сити" - 1:2 (1:0)
Голы: Сака, 31 - 1:0, Марез, 57 (с пенальти) - 1:1, Родри, 90 - 1:2

"Уотфорд" – "Тоттенхэм" - 0:1 (0:0)
Гол: Санчес, 90+6 - 0:1

"Кристал Пэлас" – "Вест Хэм" - 2:3 (0:3)
Голы: Антонио, 22 - 0:1, Лансини, 25 - 0:2, Лансини, 45 (с пенальти) - 0:3, Эдуар, 83 - 1:3, Олисе, 90 - 2:3

"Эвертон" – "Брайтон" - 2:3 (0:2)
Голы: Мак Аллистер, 3 - 0:1, Берн, 21 - 0:2, Гордон, 53 - 1:2, Мак Аллистер, 71 - 1:3, Гордон, 76 - 1:3

"Лидс" – "Бернли" - 3:1 (1:0)
Голы: Харрисон, 39 - 1:0, Корне, 54 - 1:1, Даллас, 77 - 2:1, Джеймс, 90 - 3:1

"Брентфорд" – "Астон Вилла" - 2:1 (1:1)
Голы: Ингз, 16 - 0:1, Висса, 42 - 1:1, Роэрслев, 83 - 2:1

"Челси" – "Ливерпуль" - 2:2 (2:2)
Голы: Мане, 9 - 0:1, Салах, 26 - 0:2, Ковачич, 42 - 1:2, Пулишич, 45 - 2:2 

"Лестер" - "Норвич" - перенесен

"Саутгемптон" - "Ньюкасл" - перенесен

Положение команд: "Манчестер Сити" - 53, "Челси" - 43, "Ливерпуль" - 42 (20), "Арсенал" - 35 (20), "Вест Хэм" - 34 (20), "Тоттенхэм" - 33 (18), "Манчестер Юнайтед" - 31 (19), "Вулверхэмптон" - 28 (19), "Брайтон" - 27 (19), "Лестер" - 25 (18), "Кристал Пэлас" - 23 (20), "Брентфорд" - 23 (19), "Астон Вилла" - 22 (19), "Саутгемптон" - 21 (19), "Эвертон" - 19 (18), "Лидс" - 19 (19), "Уотфорд" - 13 (18), "Бернли" - 11 (17), "Ньюкасл" - 11 (19), "Норвич" - 10 (19).

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" может побить трансферный рекорд ради хавбека "Вест Хэма". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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