Успех "Ман Сити", ничья "Челси" и "Ливерпуля", неудача "МЮ": результаты 21-го тура чемпионата Англии
Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 21-го тура чемпионата Англии. Стоит отметить победу "Манчестер Сити" над "Арсеналом", ничью "Челси" и "Ливерпуля", а также поражение "Манчестер Юнайтед" от "Вулверхэмптона".
"Манчестер Юнайтед" – "Вулверхэмптон" - 0:1 (0:0)
Гол: Моутинью, 82 - 0:1
"Арсенал" – "Манчестер Сити" - 1:2 (1:0)
Голы: Сака, 31 - 1:0, Марез, 57 (с пенальти) - 1:1, Родри, 90 - 1:2
"Уотфорд" – "Тоттенхэм" - 0:1 (0:0)
Гол: Санчес, 90+6 - 0:1
"Кристал Пэлас" – "Вест Хэм" - 2:3 (0:3)
Голы: Антонио, 22 - 0:1, Лансини, 25 - 0:2, Лансини, 45 (с пенальти) - 0:3, Эдуар, 83 - 1:3, Олисе, 90 - 2:3
"Эвертон" – "Брайтон" - 2:3 (0:2)
Голы: Мак Аллистер, 3 - 0:1, Берн, 21 - 0:2, Гордон, 53 - 1:2, Мак Аллистер, 71 - 1:3, Гордон, 76 - 1:3
"Лидс" – "Бернли" - 3:1 (1:0)
Голы: Харрисон, 39 - 1:0, Корне, 54 - 1:1, Даллас, 77 - 2:1, Джеймс, 90 - 3:1
"Брентфорд" – "Астон Вилла" - 2:1 (1:1)
Голы: Ингз, 16 - 0:1, Висса, 42 - 1:1, Роэрслев, 83 - 2:1
"Челси" – "Ливерпуль" - 2:2 (2:2)
Голы: Мане, 9 - 0:1, Салах, 26 - 0:2, Ковачич, 42 - 1:2, Пулишич, 45 - 2:2
"Лестер" - "Норвич" - перенесен
"Саутгемптон" - "Ньюкасл" - перенесен
Положение команд: "Манчестер Сити" - 53, "Челси" - 43, "Ливерпуль" - 42 (20), "Арсенал" - 35 (20), "Вест Хэм" - 34 (20), "Тоттенхэм" - 33 (18), "Манчестер Юнайтед" - 31 (19), "Вулверхэмптон" - 28 (19), "Брайтон" - 27 (19), "Лестер" - 25 (18), "Кристал Пэлас" - 23 (20), "Брентфорд" - 23 (19), "Астон Вилла" - 22 (19), "Саутгемптон" - 21 (19), "Эвертон" - 19 (18), "Лидс" - 19 (19), "Уотфорд" - 13 (18), "Бернли" - 11 (17), "Ньюкасл" - 11 (19), "Норвич" - 10 (19).
Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" может побить трансферный рекорд ради хавбека "Вест Хэма". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18