Успех "Ман Сити", потеря "МЮ", феерия "Тоттенхэма": результаты 27-го тура АПЛ

Состоялись матчи 27-го тура чемпионата Англии. Стоит отметить крупную победу "Тоттенхэма" над "Лидсом", тяжелый успех "Манчестер Сити" в поединке с "Эвертоном", а также ничью "Манчестер Юнайтед" во встрече с "Уотфордом".

"Эвертон" - "Манчестер Сити" - 0:1 (0:0)

Гол: Фоден, 82 - 0:1

"Вест Хэм" – "Вулверхэмптон" - 1:0 (0:0)

Гол: Соучек, 59 - 1:0

"Манчестер Юнайтед" - "Уотфорд" - 0:0

"Брентфорд" - "Ньюкасл" - 0:2 (0:2)

Голы: Жоэлинтон, 33 - 0:1, Уиллок, 44 - 0:2

"Кристал Пэлас" - "Бернли" - 1:1 (1:0)

Голы: Шлупп, 9 - 1:0, Миливоевич (аг), 46 - 1:1

"Брайтон" - "Астон Вилла" - 0:2 (0:1)

Голы: Кэш, 17 - 0:1, Уоткинс, 68 - 0:2

"Лидс" - "Тоттенхэм" - 0:4 (0:3)

Голы: Доэрти, 10 - 0:1, Кулусевски, 15 - 0:2, Кейн, 27 - 0:3, Сон Хын Мин, 85 - 0:4

"Саутгемптон" – "Норвич" - 2:0 (1:0)

Голы: Адамс, 36 - 1:0, Ромеу, 88 - 2:0

"Челси" - "Лестер" - перенесен

"Арсенал" - "Ливерпуль" - перенесен

Положение команд: "Манчестер Сити" - 66, "Ливерпуль" - 60 (26), "Челси" - 50 (25), "Манчестер Юнайтед" - 47, "Вест Хэм" - 45, "Арсенал" - 45 (24), "Тоттенхэм" - 42 (25), "Вулверхэмптон" - 40 (26), "Саутгемптон" - 35 (26), "Брайтон" - 33 (26), "Кристал Пэлас" - 30, "Астон Вилла" - 30 (25), "Лестер" - 27 (23), "Ньюкасл" - 25 (25), "Брентфорд" - 24, "Лидс" - 23 (26), "Эвертон" - 22 (24), "Бернли" - 21 (24), "Уотфорд" - 19 (26), "Норвич" - 17 (26).

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