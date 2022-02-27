Успех "Ман Сити", потеря "МЮ", феерия "Тоттенхэма": результаты 27-го тура АПЛ
Состоялись матчи 27-го тура чемпионата Англии. Стоит отметить крупную победу "Тоттенхэма" над "Лидсом", тяжелый успех "Манчестер Сити" в поединке с "Эвертоном", а также ничью "Манчестер Юнайтед" во встрече с "Уотфордом".
"Эвертон" - "Манчестер Сити" - 0:1 (0:0)
Гол: Фоден, 82 - 0:1
"Вест Хэм" – "Вулверхэмптон" - 1:0 (0:0)
Гол: Соучек, 59 - 1:0
"Манчестер Юнайтед" - "Уотфорд" - 0:0
"Брентфорд" - "Ньюкасл" - 0:2 (0:2)
Голы: Жоэлинтон, 33 - 0:1, Уиллок, 44 - 0:2
"Кристал Пэлас" - "Бернли" - 1:1 (1:0)
Голы: Шлупп, 9 - 1:0, Миливоевич (аг), 46 - 1:1
"Брайтон" - "Астон Вилла" - 0:2 (0:1)
Голы: Кэш, 17 - 0:1, Уоткинс, 68 - 0:2
"Лидс" - "Тоттенхэм" - 0:4 (0:3)
Голы: Доэрти, 10 - 0:1, Кулусевски, 15 - 0:2, Кейн, 27 - 0:3, Сон Хын Мин, 85 - 0:4
"Саутгемптон" – "Норвич" - 2:0 (1:0)
Голы: Адамс, 36 - 1:0, Ромеу, 88 - 2:0
"Челси" - "Лестер" - перенесен
"Арсенал" - "Ливерпуль" - перенесен
Положение команд: "Манчестер Сити" - 66, "Ливерпуль" - 60 (26), "Челси" - 50 (25), "Манчестер Юнайтед" - 47, "Вест Хэм" - 45, "Арсенал" - 45 (24), "Тоттенхэм" - 42 (25), "Вулверхэмптон" - 40 (26), "Саутгемптон" - 35 (26), "Брайтон" - 33 (26), "Кристал Пэлас" - 30, "Астон Вилла" - 30 (25), "Лестер" - 27 (23), "Ньюкасл" - 25 (25), "Брентфорд" - 24, "Лидс" - 23 (26), "Эвертон" - 22 (24), "Бернли" - 21 (24), "Уотфорд" - 19 (26), "Норвич" - 17 (26).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18