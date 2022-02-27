Успех "Ман Сити", потеря "МЮ", феерия "Тоттенхэма": результаты 27-го тура АПЛ

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Состоялись матчи 27-го тура чемпионата Англии. Стоит отметить крупную победу "Тоттенхэма" над "Лидсом", тяжелый успех "Манчестер Сити" в поединке с "Эвертоном", а также ничью "Манчестер Юнайтед" во встрече с "Уотфордом".

"Эвертон" - "Манчестер Сити" - 0:1 (0:0)
Гол: Фоден, 82 - 0:1

"Вест Хэм" – "Вулверхэмптон" - 1:0 (0:0)
Гол: Соучек, 59 - 1:0

"Манчестер Юнайтед" - "Уотфорд" - 0:0

"Брентфорд" - "Ньюкасл" - 0:2 (0:2)
Голы: Жоэлинтон, 33 - 0:1, Уиллок, 44 - 0:2

"Кристал Пэлас" - "Бернли" - 1:1 (1:0)
Голы: Шлупп, 9 - 1:0, Миливоевич (аг), 46 - 1:1

"Брайтон" - "Астон Вилла" - 0:2 (0:1)
Голы: Кэш, 17 - 0:1, Уоткинс, 68 - 0:2

"Лидс" - "Тоттенхэм" - 0:4 (0:3)
Голы: Доэрти, 10 - 0:1, Кулусевски, 15 - 0:2, Кейн, 27 - 0:3, Сон Хын Мин, 85 - 0:4

"Саутгемптон" – "Норвич" - 2:0 (1:0)
Голы: Адамс, 36 - 1:0, Ромеу, 88 - 2:0

"Челси" - "Лестер" - перенесен

"Арсенал" - "Ливерпуль" - перенесен

Положение команд: "Манчестер Сити" - 66, "Ливерпуль" - 60 (26), "Челси" - 50 (25), "Манчестер Юнайтед" - 47, "Вест Хэм" - 45, "Арсенал" - 45 (24), "Тоттенхэм" - 42 (25), "Вулверхэмптон" - 40 (26), "Саутгемптон" - 35 (26), "Брайтон" - 33 (26), "Кристал Пэлас" - 30, "Астон Вилла" - 30 (25), "Лестер" - 27 (23), "Ньюкасл" - 25 (25), "Брентфорд" - 24, "Лидс" - 23 (26), "Эвертон" - 22 (24), "Бернли" - 21 (24), "Уотфорд" - 19 (26), "Норвич" - 17 (26). 

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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