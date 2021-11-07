Успех "Ман Сити" в дерби, неудачи "Челси" и "Ливерпуля": результаты 11-го тура АПЛ

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Успех "Ман Сити" в дерби, неудачи "Челси" и "Ливерпуля": результаты 11-го тура АПЛ

Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 11-го тура чемпионата Англии. Стоит отметить победу "Манчестер Сити" над "Манчестер Юнайтед", домашнюю ничью "Челси" с "Бернли", а также поражение "Ливерпуля" от "Вест Хэма".

"Вест Хэм" – "Ливерпуль" - 3:2 (1:1)
Голы: Алиссон, 4 (автогол) - 1:0, Александер-Арнолд, 41 - 1:1, Форнальс, 67 - 2:1, Зума, 74 - 3:1, Ориги, 83 - 3:2

"Арсенал" – "Уотфорд" - 1:0 (0:0)
Гол: Смит-Роу, 56 - 1:0

"Эвертон" – "Тоттенхэм" - 0:0

"Брайтон" - "Ньюкасл" - 1:1 (1:0)
Голы: Троссард (пен), 24 - 1:0, Хэйден, 66 - 1:1

"Челси" - "Бернли" - 1:1 (1:0)
Голы: Хавертц, 33 - 1:0, Выдра, 79 - 1:1

"Брентфорд" - "Норвич" - 1:2 (0:2)
Голы: Норманн, 6 - 0:1, Пукки (пен), 29 - 0:2, Генри, 60 - 1:2

"Кристал Пэлас" - "Вулверхэмптон" - 2:0 (0:0)
Голы: Заа, 61 - 1:0, Галлахер, 78 - 2:0

"Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" - 0:2 (0:2)
Голы: Байи (аг), 7 - 0:1, Бернарду Силва, 45 - 0:2

"Лидс" – "Лестер" - 1:1 (1:1)
Голы: Рафинья, 26 - 1:0, Барнс, 28 - 1:1

"Саутгемптон" – "Астон Вилла" - 1:0 (1:0)
Гол: Армстронг, 3 - 1:0

Положение команд: "Челси" - 26, "Манчестер Сити", "Вест Хэм" - 23, "Ливерпуль" - 22, "Арсенал" - 20, "Манчестер Юнайтед", "Брайтон" - 17, "Вулверхэмптон", "Тоттенхэм" - 16, "Кристал Пэлас", "Эвертон", "Лестер" - 15, "Саутгемптон" - 14, "Брентфорд" - 12, "Лидс" - 11, "Астон Вилла", "Уотфорд" - 10, "Бернли" - 8, "Ньюкасл", "Норвич" - 5.

Не пропустите: Бруну Фернандеш критически высказался о "Манчестер Юнайтед" после поражения от "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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