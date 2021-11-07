Успех "Ман Сити" в дерби, неудачи "Челси" и "Ливерпуля": результаты 11-го тура АПЛ

Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 11-го тура чемпионата Англии. Стоит отметить победу "Манчестер Сити" над "Манчестер Юнайтед", домашнюю ничью "Челси" с "Бернли", а также поражение "Ливерпуля" от "Вест Хэма".

"Вест Хэм" – "Ливерпуль" - 3:2 (1:1)

Голы: Алиссон, 4 (автогол) - 1:0, Александер-Арнолд, 41 - 1:1, Форнальс, 67 - 2:1, Зума, 74 - 3:1, Ориги, 83 - 3:2

"Арсенал" – "Уотфорд" - 1:0 (0:0)

Гол: Смит-Роу, 56 - 1:0

"Эвертон" – "Тоттенхэм" - 0:0

"Брайтон" - "Ньюкасл" - 1:1 (1:0)

Голы: Троссард (пен), 24 - 1:0, Хэйден, 66 - 1:1

"Челси" - "Бернли" - 1:1 (1:0)

Голы: Хавертц, 33 - 1:0, Выдра, 79 - 1:1

"Брентфорд" - "Норвич" - 1:2 (0:2)

Голы: Норманн, 6 - 0:1, Пукки (пен), 29 - 0:2, Генри, 60 - 1:2

"Кристал Пэлас" - "Вулверхэмптон" - 2:0 (0:0)

Голы: Заа, 61 - 1:0, Галлахер, 78 - 2:0

"Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" - 0:2 (0:2)

Голы: Байи (аг), 7 - 0:1, Бернарду Силва, 45 - 0:2

"Лидс" – "Лестер" - 1:1 (1:1)

Голы: Рафинья, 26 - 1:0, Барнс, 28 - 1:1

"Саутгемптон" – "Астон Вилла" - 1:0 (1:0)

Гол: Армстронг, 3 - 1:0

Положение команд: "Челси" - 26, "Манчестер Сити", "Вест Хэм" - 23, "Ливерпуль" - 22, "Арсенал" - 20, "Манчестер Юнайтед", "Брайтон" - 17, "Вулверхэмптон", "Тоттенхэм" - 16, "Кристал Пэлас", "Эвертон", "Лестер" - 15, "Саутгемптон" - 14, "Брентфорд" - 12, "Лидс" - 11, "Астон Вилла", "Уотфорд" - 10, "Бернли" - 8, "Ньюкасл", "Норвич" - 5.

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