Успех "Ман Сити" в дерби, неудачи "Челси" и "Ливерпуля": результаты 11-го тура АПЛ
Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 11-го тура чемпионата Англии. Стоит отметить победу "Манчестер Сити" над "Манчестер Юнайтед", домашнюю ничью "Челси" с "Бернли", а также поражение "Ливерпуля" от "Вест Хэма".
"Вест Хэм" – "Ливерпуль" - 3:2 (1:1)
Голы: Алиссон, 4 (автогол) - 1:0, Александер-Арнолд, 41 - 1:1, Форнальс, 67 - 2:1, Зума, 74 - 3:1, Ориги, 83 - 3:2
"Арсенал" – "Уотфорд" - 1:0 (0:0)
Гол: Смит-Роу, 56 - 1:0
"Эвертон" – "Тоттенхэм" - 0:0
"Брайтон" - "Ньюкасл" - 1:1 (1:0)
Голы: Троссард (пен), 24 - 1:0, Хэйден, 66 - 1:1
"Челси" - "Бернли" - 1:1 (1:0)
Голы: Хавертц, 33 - 1:0, Выдра, 79 - 1:1
"Брентфорд" - "Норвич" - 1:2 (0:2)
Голы: Норманн, 6 - 0:1, Пукки (пен), 29 - 0:2, Генри, 60 - 1:2
"Кристал Пэлас" - "Вулверхэмптон" - 2:0 (0:0)
Голы: Заа, 61 - 1:0, Галлахер, 78 - 2:0
"Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" - 0:2 (0:2)
Голы: Байи (аг), 7 - 0:1, Бернарду Силва, 45 - 0:2
"Лидс" – "Лестер" - 1:1 (1:1)
Голы: Рафинья, 26 - 1:0, Барнс, 28 - 1:1
"Саутгемптон" – "Астон Вилла" - 1:0 (1:0)
Гол: Армстронг, 3 - 1:0
Положение команд: "Челси" - 26, "Манчестер Сити", "Вест Хэм" - 23, "Ливерпуль" - 22, "Арсенал" - 20, "Манчестер Юнайтед", "Брайтон" - 17, "Вулверхэмптон", "Тоттенхэм" - 16, "Кристал Пэлас", "Эвертон", "Лестер" - 15, "Саутгемптон" - 14, "Брентфорд" - 12, "Лидс" - 11, "Астон Вилла", "Уотфорд" - 10, "Бернли" - 8, "Ньюкасл", "Норвич" - 5.
Не пропустите: Бруну Фернандеш критически высказался о "Манчестер Юнайтед" после поражения от "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18