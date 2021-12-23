Успех "Монако", спасение ПСЖ, потеря "Лиона": результаты 19-го тура Лиги 1

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Успех "Монако", спасение ПСЖ, потеря "Лиона": результаты 19-го тура Лиги 1

Фото: инстаграм "Монако"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 19-го тура чемпионата Франции. "Монако" победил "Ренн", ПСЖ едва не проиграл "Лорьяну", "Лион" не смог обыграть "Метц".

"Монако" – "Ренн" - 2:1 (1:1)
Голы: Терье, 16 - 0:1, Бен-Йеддер, 35 (с пенальти) - 1:1, Фолланд, 72 - 2:1

"Лорьян" – ПСЖ - 1:1 (1:0)
Голы: Монкондюи, 40 - 1:0, Икарди, 90+1 - 1:1

"Бордо" – "Лилль" - 2:3 (2:1)
Голы: Элис, 17 - 1:0, Андре, 33 - 1:1, Элис, 45 - 2:1, Йылмаз, 77 (с пенальти) - 2:2, Дэвид, 84 - 2:3

"Клермон" – "Страсбур" - перенесен

"Лион" – "Метц" - 1:1 (0:0)
Голы: Лукеба, 56 - 1:0, Траоре, 58 - 1:1

"Марсель" – "Реймс" - 1:1 (0:0)
Голы: Экитик, 75 - 0:1, Пайет, 90 (с пенальти) - 1:1

"Монпелье" – "Анжер" - 4:1 (2:1)
Голы: Саванье, 14 - 1:0, Коцца, 30 - 2:0, Перейра Лаже, 45 - 2:1, Ристич, 51 - 3:1, Мавидиди, 76 - 4:1

"Ницца" – "Ланс" - 2:1 (0:1)
Голы: Калимуэндо, 30 - 0:1, Лемина, 63 - 1:1, Клюйверт, 79 - 2:1

"Сент-Этьен" – "Нант" - 0:1 (0:0)
Гол: Коло-Муани, 83 - 0:1

"Труа" – "Брест" - 1:1 (0:1)
Голы: Онора, 5 - 0:1, Рами, 84 - 1:1

Положение команд: ПСЖ - 46, "Ницца" - 33, "Марсель" - 33 (18), "Ренн", "Монпелье" - 31, "Монако" - 29, "Нант", "Лилль" - 28, "Ланс" - 27, "Страсбур" - 26 (18), "Анжер", "Брест" - 25, "Лион" - 24 (18), "Реймс" - 23, "Труа" - 17, "Клермон" - 17 (18), "Бордо" - 17, "Метц", "Лорьян" - 16, "Сент-Этьен" - 12.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
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