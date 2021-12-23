Успех "Монако", спасение ПСЖ, потеря "Лиона": результаты 19-го тура Лиги 1
Фото: инстаграм "Монако"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 19-го тура чемпионата Франции. "Монако" победил "Ренн", ПСЖ едва не проиграл "Лорьяну", "Лион" не смог обыграть "Метц".
"Монако" – "Ренн" - 2:1 (1:1)
Голы: Терье, 16 - 0:1, Бен-Йеддер, 35 (с пенальти) - 1:1, Фолланд, 72 - 2:1
"Лорьян" – ПСЖ - 1:1 (1:0)
Голы: Монкондюи, 40 - 1:0, Икарди, 90+1 - 1:1
"Бордо" – "Лилль" - 2:3 (2:1)
Голы: Элис, 17 - 1:0, Андре, 33 - 1:1, Элис, 45 - 2:1, Йылмаз, 77 (с пенальти) - 2:2, Дэвид, 84 - 2:3
"Клермон" – "Страсбур" - перенесен
"Лион" – "Метц" - 1:1 (0:0)
Голы: Лукеба, 56 - 1:0, Траоре, 58 - 1:1
"Марсель" – "Реймс" - 1:1 (0:0)
Голы: Экитик, 75 - 0:1, Пайет, 90 (с пенальти) - 1:1
"Монпелье" – "Анжер" - 4:1 (2:1)
Голы: Саванье, 14 - 1:0, Коцца, 30 - 2:0, Перейра Лаже, 45 - 2:1, Ристич, 51 - 3:1, Мавидиди, 76 - 4:1
"Ницца" – "Ланс" - 2:1 (0:1)
Голы: Калимуэндо, 30 - 0:1, Лемина, 63 - 1:1, Клюйверт, 79 - 2:1
"Сент-Этьен" – "Нант" - 0:1 (0:0)
Гол: Коло-Муани, 83 - 0:1
"Труа" – "Брест" - 1:1 (0:1)
Голы: Онора, 5 - 0:1, Рами, 84 - 1:1
Положение команд: ПСЖ - 46, "Ницца" - 33, "Марсель" - 33 (18), "Ренн", "Монпелье" - 31, "Монако" - 29, "Нант", "Лилль" - 28, "Ланс" - 27, "Страсбур" - 26 (18), "Анжер", "Брест" - 25, "Лион" - 24 (18), "Реймс" - 23, "Труа" - 17, "Клермон" - 17 (18), "Бордо" - 17, "Метц", "Лорьян" - 16, "Сент-Этьен" - 12.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13