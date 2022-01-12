Успех Нигерии, потеря Алжира: результаты Кубка Африки от 11 января

Фото: инстаграм Кубка Африки/Автор неизвестен

Состоялись три матча 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций. Нигерия победила Египет, Алжир не смог обыграть Сьерра-Леоне, а Судан разошелся миром с Гвинеей-Бисау.

Группа D

Нигерия – Египет - 1:0 (1:0)

Гол: Ихеаначо, 30 - 1:0

Судан – Гвинея-Бисау - 0:0

Положение команд: Нигерия - 3, Судан, Гвинея-Бисау - 1, Египет - 0.

Группа Е

Алжир – Сьерра-Леоне - 0:0

Положение команд: Алжир, Сьерра-Леоне - 1, Экваториальная Гвинея, Кот-д'Ивуар - 0.

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