Успех Нигерии, потеря Алжира: результаты Кубка Африки от 11 января

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Успех Нигерии, потеря Алжира: результаты Кубка Африки от 11 января

Фото: инстаграм Кубка Африки/Автор неизвестен

Состоялись три матча 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций. Нигерия победила Египет, Алжир не смог обыграть Сьерра-Леоне, а Судан разошелся миром с Гвинеей-Бисау.

Группа D

Нигерия – Египет - 1:0 (1:0)
Гол: Ихеаначо, 30 - 1:0

Судан – Гвинея-Бисау - 0:0

Положение команд: Нигерия - 3, Судан, Гвинея-Бисау - 1, Египет - 0.

Группа Е

Алжир – Сьерра-Леоне - 0:0

Положение команд: Алжир, Сьерра-Леоне - 1, Экваториальная Гвинея, Кот-д'Ивуар - 0.

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Группа A М О
1 Египет Египет 3 9
2 Уганда Уганда 3 4
3 Демократическая Республика Конго Демократическая Республика Конго 3 3
4 Зимбабве Зимбабве 3 1
Группа B М О
1 Мадагаскар Мадагаскар 3 7
2 Нигерия Нигерия 3 6
3 Гвинея Гвинея 3 4
4 Бурунди Бурунди 3 0
Группа C М О
1 Алжир Алжир 3 9
2 Сенегал Сенегал 3 6
3 Кения Кения 3 3
4 Танзания Танзания 3 0
Группа D М О
1 Марокко Марокко 3 9
2 Кот-д’Ивуар Кот-д’Ивуар 3 6
3 Южно-Африканская Республика Южно-Африканская Республика 3 3
4 Намибия Намибия 3 0
Группа E М О
1 Мали Мали 3 7
2 Тунис Тунис 3 3
3 Ангола Ангола 3 2
4 Мавритания Мавритания 3 2
Группа F М О
1 Гана Гана 3 5
2 Камерун Камерун 3 5
3 Бенин Бенин 3 3
4 Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау 3 1
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