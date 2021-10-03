Успех "Оренбурга", потеря "Торпедо", неудача "Спартака-2": результаты 15-го тура ФНЛ

Состоялись матчи 15-го тура Футбольной национальной лиги.

"Оренбург" обыграл "Спартак-2" и ушел в отрыв благодаря осечке "Торпедо", которое не сумело победить "Ротор". К лидерам приблизился "Факел" после победы над "Текстильщиком".

"Томь" – "Алания" - 1:3 (1:3)

Голы: Кирсанов, 11 - 1:0, Кобесов, 15 - 1:1, Багаев, 22 - 1:2, Багаев, 45 - 1:3

"Оренбург" – "Спартак-2" - 2:1 (1:0)

Голы: Титков, 2 - 1:0, Оганесян, 61 - 1:1, Фамейе, 68 - 2:1

"Металлург" Липецк – "СКА-Хабаровск" - 1:1 (1:1)

Голы: Грачев, 16 (автогол) - 1:0, Караев, 40 (с пенальти) - 1:1

"Ротор" – "Торпедо" - 1:1 (1:1)

Голы: Бериашвили, 11 (с пенальти) - 1:0, Калмыков, 27 - 1:1

"Акрон" – "Кубань" - 1:0 (1:0)

Гол: Сагуткин, 32 - 1:0

"Волгарь" – "Велес" - 0:1 (0:0)

Гол: Галоян, 90 - 0:1

"КАМАЗ" – "Краснодар-2" - 2:0 (0:0)

Голы: Морозов, 76 - 1:0, Янушковский, 90 - 2:0

"Факел" – "Текстильщик" - 3:0 (1:0)

Голы: Аппаев, 20 - 1:0, Максимов, 54 - 2:0, Акбашев, 78 - 3:0

"Нефтехимик" – "Енисей" - 2:3 (1:0)

Голы: Уридия, 32 (с пенальти) - 1:0, Комков, 64 - 1:1, Комков, 67 - 1:2, Котик, 78 - 2:2, Скворцов, 90 (с пенальти) - 2:3

"Балтика" – "Олимп-Долгопрудный" - 1:1 (0:1)

Голы: Коротаев, 22 (с пенальти) - 0:1, Казаев, 56 - 1:1

Положение команд: "Оренбург" - 34, "Торпедо", "Факел" - 30, "Алания" - 29, "СКА-Хабаровск" - 28, "Спартак" - 25, "Нефтехимик", "Велес" - 24, КАМАЗ - 22, "Ротор" - 20, "Акрон", "Краснодар-2" - 19, "Балтика" - 18, "Олимп-Долгопрудный", "Томь", "Енисей" - 17, "Текстильщик" - 13, "Волгарь", "Металлург" - 9, "Кубань" - 8.

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