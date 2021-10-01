Успех "Спартака", неудача "Локомотива": все результаты Лиги Европы 30 сентября
Фото: твиттер Мозеса
Представляем результаты матчей 2-го тура групповой стадии Лиги Европы.
Из основных для России событий стоит отметить выездную победу "Спартака" над "Наполи", а также поражение "Локомотива" от "Лацио".
Группа А
"Спарта" Прага Чехия - "Рейнджерс" Шотландия 1:0
Гол: Ганцко, 29 - 1:0
"Лион" Франция - "Брондбю" Дания 3:0
Голы: Токо-Экамби, 64 - 1:0, Токо-Экамби, 71 - 2:0, Ауар, 86 - 3:0
Турнирное положение: "Лион" (6), "Спарта" (4), "Брондбю" (1), "Рейнджерс" (0).
Группа В
"Реал Сосьедад" Испания - "Монако" Монако 1:1
Голы: Дисаси, 16 - 0:1, Мерино, 53 - 1:1
"Штурм" Австрия - ПСВ Нидерланды 1:4
Голы: Сангаре, 32 - 0:1, Захави, 51 - 0:2, Горенц-Станкович, 55 - 1:2, Макс, 74 - 1:3, Вертессен, 78 - 1:4
Турнирное положение: ПСВ (4), "Монако" (4), "Реал Сосьедад" (2), "Штурм" (0).
Группа С
"Легия" Польша - "Лестер" Англия 1:0
Гол: Эмрели, 31 - 1:0
"Наполи" Италия - "Спартак" Россия 2:3
Голы: Элмаз, 1 - 1:0, Промес, 55 - 1:1, Игнатов, 80 - 1:2, Промес, 90 - 1:3, Осимхен, 90 - 2:3
Турнирное положение: "Легия" (6), "Спартак" (3), "Наполи" (1), "Лестер" (1).
Группа D
"Антверпен" Бельгия - "Айнтрахт" Германия 0:1
Гол: Пасиенсия (пен), 90 - 0:1
"Фенербахче" Турция - "Олимпиакос" Греция 0:3
Голы: Соарес, 6 - 0:1, Масурас, 62 - 0:2, Масурас, 68 - 0:3
Турнирное положение: "Олимпиакос" (6), "Айнтрахт" (4), "Фенербахче" (1), "Антверпен" (0).
Группа Е
"Марсель" Франция - "Галатасарай" Турция 0:0
"Лацио" Италия - "Локомотив" Россия 2:0
Голы: Башич, 13 - 1:0, Габаррон, 38 - 2:0
Турнирное положение: "Галатасарай" (4), "Лацио" (3), "Марсель" (2), "Локомотив" (1).
Группа F
"Лудогорец" Болгария - "Црвена Звезда" Сербия 0:1
Гол: Канга, 64 - 0:1
"Брага" Португалия - "Мидтьюлланд" Дания 3:1
Голы: Эвандер (пен), 19 - 0:1, Галено (пен), 55 - 1:1, Рикарду Орта, 62 - 2:1, Галено, 90 - 3:1
Турнирное положение: "Црвена Звезда" (6), "Брага" (3), "Лудогорец" (1), "Мидтьюлланд" (1).
Группа G
"Селтик" Шотландия - "Байер" Германия 0:4
Голы: Инкапиэ, 25 - 0:1, Виртц, 35 - 0:2, Аларио (пен), 58 - 0:3, Адли, 90 - 0:4
"Ференцварош" Венгрия - "Бетис" Испания 1:3
Голы: Фекир, 17 - 0:1, Узуни, 44 - 1:1, Уинго (аг), 75 - 1:2, Тельо, 90 - 1:3
Турнирное положение: "Байер" (6), "Бетис" (6), "Ференцварош" (0), "Селтик" (0).
Группа H
"Генк" Бельгия - "Динамо" Загреб Хорватия 0:3
Голы: Иванушец, 10 - 0:1, Петкович (пен), 45 - 0:2, Петкович (пен), 67 - 0:3
"Вест Хэм" Англия - "Рапид" Вена Австрия 2:0
Голы: Райс, 29 - 1:0, Бенрахма, 90 - 2:0
Турнирное положение: "Вест Хэм" (6), "Динамо" (3), "Генк" (3), "Рапид" (0).
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|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0