Успех "Спартака", неудача "Локомотива": все результаты Лиги Европы 30 сентября

Фото: твиттер Мозеса

Представляем результаты матчей 2-го тура групповой стадии Лиги Европы.

Из основных для России событий стоит отметить выездную победу "Спартака" над "Наполи", а также поражение "Локомотива" от "Лацио".

Группа А

"Спарта" Прага Чехия - "Рейнджерс" Шотландия 1:0

Гол: Ганцко, 29 - 1:0

"Лион" Франция - "Брондбю" Дания 3:0

Голы: Токо-Экамби, 64 - 1:0, Токо-Экамби, 71 - 2:0, Ауар, 86 - 3:0

Турнирное положение: "Лион" (6), "Спарта" (4), "Брондбю" (1), "Рейнджерс" (0).



Группа В

"Реал Сосьедад" Испания - "Монако" Монако 1:1

Голы: Дисаси, 16 - 0:1, Мерино, 53 - 1:1

"Штурм" Австрия - ПСВ Нидерланды 1:4

Голы: Сангаре, 32 - 0:1, Захави, 51 - 0:2, Горенц-Станкович, 55 - 1:2, Макс, 74 - 1:3, Вертессен, 78 - 1:4

Турнирное положение: ПСВ (4), "Монако" (4), "Реал Сосьедад" (2), "Штурм" (0).



Группа С

"Легия" Польша - "Лестер" Англия 1:0

Гол: Эмрели, 31 - 1:0

"Наполи" Италия - "Спартак" Россия 2:3

Голы: Элмаз, 1 - 1:0, Промес, 55 - 1:1, Игнатов, 80 - 1:2, Промес, 90 - 1:3, Осимхен, 90 - 2:3

Турнирное положение: "Легия" (6), "Спартак" (3), "Наполи" (1), "Лестер" (1).



Группа D

"Антверпен" Бельгия - "Айнтрахт" Германия 0:1

Гол: Пасиенсия (пен), 90 - 0:1

"Фенербахче" Турция - "Олимпиакос" Греция 0:3

Голы: Соарес, 6 - 0:1, Масурас, 62 - 0:2, Масурас, 68 - 0:3

Турнирное положение: "Олимпиакос" (6), "Айнтрахт" (4), "Фенербахче" (1), "Антверпен" (0).



Группа Е

"Марсель" Франция - "Галатасарай" Турция 0:0

"Лацио" Италия - "Локомотив" Россия 2:0

Голы: Башич, 13 - 1:0, Габаррон, 38 - 2:0

Турнирное положение: "Галатасарай" (4), "Лацио" (3), "Марсель" (2), "Локомотив" (1).



Группа F

"Лудогорец" Болгария - "Црвена Звезда" Сербия 0:1

Гол: Канга, 64 - 0:1

"Брага" Португалия - "Мидтьюлланд" Дания 3:1

Голы: Эвандер (пен), 19 - 0:1, Галено (пен), 55 - 1:1, Рикарду Орта, 62 - 2:1, Галено, 90 - 3:1

Турнирное положение: "Црвена Звезда" (6), "Брага" (3), "Лудогорец" (1), "Мидтьюлланд" (1).



Группа G

"Селтик" Шотландия - "Байер" Германия 0:4

Голы: Инкапиэ, 25 - 0:1, Виртц, 35 - 0:2, Аларио (пен), 58 - 0:3, Адли, 90 - 0:4

"Ференцварош" Венгрия - "Бетис" Испания 1:3

Голы: Фекир, 17 - 0:1, Узуни, 44 - 1:1, Уинго (аг), 75 - 1:2, Тельо, 90 - 1:3

Турнирное положение: "Байер" (6), "Бетис" (6), "Ференцварош" (0), "Селтик" (0).



Группа H

"Генк" Бельгия - "Динамо" Загреб Хорватия 0:3

Голы: Иванушец, 10 - 0:1, Петкович (пен), 45 - 0:2, Петкович (пен), 67 - 0:3

"Вест Хэм" Англия - "Рапид" Вена Австрия 2:0

Голы: Райс, 29 - 1:0, Бенрахма, 90 - 2:0

Турнирное положение: "Вест Хэм" (6), "Динамо" (3), "Генк" (3), "Рапид" (0).

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