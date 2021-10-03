Успех "Спартака", поражения "Зенита", "Локомотива" и "Динамо": результаты 10-го тура РПЛ
Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 10-го тура Российской Премьер-Лиги. Стоит отметить победу "Спартака" над "Ахматом", поражение "Зенита" от "Сочи", неудачу "Локомотива" в матче с "Ростовом" и провал "Динамо" в поединке с "Крыльями Советов".
"Рубин" – "Нижний Новгород" - 0:1 (0:0)
Гол: Калинский, 61 (с пенальти) - 0:1
"Динамо" – "Крылья Советов" - 0:1 (0:1)
Гол: Ежов, 23 - 0:1
ЦСКА - "Краснодар" - 0:0
"Арсенал" Тула - "Химки" - 0:0
"Уфа" - "Урал" - 0:1 (0:1)
Гол: Бикфалви, 34 - 0:1.
"Зенит" – "Сочи" - 1:2 (1:0)
Голы: Дзюба, 45 - 1:0, Кассьерра, 67 - 1:1, Терехов, 71 - 1:2
"Локомотив" Москва – "Ростов" Ростов - 1:2 (1:1)
Голы: Марадишвили, 10 - 1:1, Керк, 31 (автогол) - 1:1, Полоз, 89 - 1:2
"Ахмат" Грозный – "Спартак" Москва - 0:1 (0:1)
Гол: Соболев, 41 - 0:1
Положение команд: "Зенит" - 23, "Динамо" - 19, "Сочи" - 18, "Локомотив", "Краснодар", ЦСКА - 17, "Спартак" - 16, "Нижний Новгород", "Рубин" - 14, "Крылья Советов" - 13, "Ахмат" - 12, "Урал", "Ростов", "Арсенал" - 9, "Уфа", "Химки" - 8.
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