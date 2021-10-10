Успех Украины, разгромы от Англии и Польши: все результаты отбора ЧМ-2022 9 октября
Фото: твиттер УЕФА
Представляем результаты матчей квалификации ЧМ-2022, которые прошли 9 октября.
Группа А
Азербайджан - Ирландия 0:3
Голы: Робинсон, 7 - 0:1, Робинсон, 39 - 0:2, Огбене, 90 - 0:3
Люксембург - Сербия 0:1
Гол: Влахович, 68 - 0:1
Турнирное положение: Сербия (14), Португалия (13), Люксембург (6), Ирландия (5), Азербайджан (1).
Группа В
Швеция - Косово 3:0
Голы: Форсберг (пен), 29 - 1:0, Исак, 62 - 2:0, Квайсон, 79 - 3:0
Грузия - Греция 0:2
Голы: Бакасетас (пен), 90 - 0:1, Пелкас, 90 - 0:2
Турнирное положение: Испания (13), Швеция (12), Греция (9), Косово (4), Грузия (1).
Группа С
Литва - Болгария 3:1
Голы: Ласицкас, 18 - 1:0, Десподов, 64 - 1:1, Черных, 82 - 2:1, Черных, 84 - 3:1
Швейцария - Северная Ирландия 2:0
Голы: Цубер, 45 - 1:0, Фасснахт, 90 - 2:0
Турнирное положение: Италия (14), Швейцария (11), Северная Ирландия (5), Болгария (5), Литва (3).
Группа D
Финляндия - Украина 1:2
Голы: Ярмоленко, 4 - 0:1, Пукки, 29 - 1:1, Яремчук, 34 - 1:2
Казахстан - Босния и Герцеговина 0:2
Голы: Превляк, 25 - 0:1, Превляк, 66 - 0:2
Турнирное положение: Франция (12), Украина (8), Босния и Герцеговина (6), Финляндия (5), Казахстан (3).
Группа F
Шотландия - Израиль 3:2
Голы: Захави, 5 - 0:1, Макгинн, 29 - 1:1, Даббур, 31 - 1:2, Дайкс, 55 - 2:2, Мактомини, 90 - 3:2
Молдова - Дания 0:4
Голы: Ольсен, 23 - 0:1, Кьер (пен), 34 - 0:2, Нергор, 39 - 0:3, Мэле, 44 - 0:4
Фарерские о-ва - Австрия 0:2
Голы: Лаймер, 26 - 0:1, Забитцер, 48 - 0:2
Турнирное положение: Дания (21), Шотландия (14), Израиль (10), Австрия (10), Фарерские о-ва (4), Молдова (1).
Группа I
Андорра - Англия 0:5
Голы: Чилуэлл, 17 - 0:1, Сака, 40 - 0:2, Абрахам, 59 - 0:3, Уорд-Проуз, 79 - 0:4, Грилиш, 86 - 0:5
Польша - Сан-Марино 5:0
Голы: Швидерски, 10 - 1:0, Бролли (аг), 20 - 2:0, Кендзера, 50 - 3:0, Букса, 84 - 4:0, Пионтек, 90 - 5:0
Венгрия - Албания 0:1
Гол: Броя, 79 - 0:1
Турнирное положение: Англия (19), Албания (15), Польша (14), Венгрия (10), Андорра (3), Сан-Марино (0).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3