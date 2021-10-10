Успех Украины, разгромы от Англии и Польши: все результаты отбора ЧМ-2022 9 октября

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Успех Украины, разгромы от Англии и Польши: все результаты отбора ЧМ-2022 9 октябряФото: твиттер УЕФА

Представляем результаты матчей квалификации ЧМ-2022, которые прошли 9 октября.

Группа А

Азербайджан - Ирландия 0:3
Голы: Робинсон, 7 - 0:1, Робинсон, 39 - 0:2, Огбене, 90 - 0:3

Люксембург - Сербия 0:1
Гол: Влахович, 68 - 0:1

Турнирное положение: Сербия (14), Португалия (13), Люксембург (6), Ирландия (5), Азербайджан (1).


Группа В

Швеция - Косово 3:0
Голы: Форсберг (пен), 29 - 1:0, Исак, 62 - 2:0, Квайсон, 79 - 3:0

Грузия - Греция 0:2
Голы: Бакасетас (пен), 90 - 0:1, Пелкас, 90 - 0:2

Турнирное положение: Испания (13), Швеция (12), Греция (9), Косово (4), Грузия (1).


Группа С

Литва - Болгария 3:1
Голы: Ласицкас, 18 - 1:0, Десподов, 64 - 1:1, Черных, 82 - 2:1, Черных, 84 - 3:1

Швейцария - Северная Ирландия 2:0
Голы: Цубер, 45 - 1:0, Фасснахт, 90 - 2:0

Турнирное положение: Италия (14), Швейцария (11), Северная Ирландия (5), Болгария (5), Литва (3).


Группа D

Финляндия - Украина 1:2
Голы: Ярмоленко, 4 - 0:1, Пукки, 29 - 1:1, Яремчук, 34 - 1:2

Казахстан - Босния и Герцеговина 0:2
Голы: Превляк, 25 - 0:1, Превляк, 66 - 0:2

Турнирное положение: Франция (12), Украина (8), Босния и Герцеговина (6), Финляндия (5), Казахстан (3).


Группа F

Шотландия - Израиль 3:2
Голы: Захави, 5 - 0:1, Макгинн, 29 - 1:1, Даббур, 31 - 1:2, Дайкс, 55 - 2:2, Мактомини, 90 - 3:2

Молдова - Дания 0:4
Голы: Ольсен, 23 - 0:1, Кьер (пен), 34 - 0:2, Нергор, 39 - 0:3, Мэле, 44 - 0:4

Фарерские о-ва - Австрия 0:2
Голы: Лаймер, 26 - 0:1, Забитцер, 48 - 0:2

Турнирное положение: Дания (21), Шотландия (14), Израиль (10), Австрия (10), Фарерские о-ва (4), Молдова (1).


Группа I

Андорра - Англия 0:5
Голы: Чилуэлл, 17 - 0:1, Сака, 40 - 0:2, Абрахам, 59 - 0:3, Уорд-Проуз, 79 - 0:4, Грилиш, 86 - 0:5

Польша - Сан-Марино 5:0   
Голы: Швидерски, 10 - 1:0, Бролли (аг), 20 - 2:0, Кендзера, 50 - 3:0, Букса, 84 - 4:0, Пионтек, 90 - 5:0

Венгрия - Албания 0:1
Гол: Броя, 79 - 0:1

Турнирное положение: Англия (19), Албания (15), Польша (14), Венгрия (10), Андорра (3), Сан-Марино (0).

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Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Уругвай Уругвай 3 9
2 Россия Россия 3 6
3 Саудовская Аравия Саудовская Аравия 3 3
4 Египет Египет 3 0
Группа B М О
1 Испания Испания 3 5
2 Португалия Португалия 3 5
3 Иран Иран 3 4
4 Марокко Марокко 3 1
Группа C М О
1 Франция Франция 3 7
2 Дания Дания 3 5
3 Перу Перу 3 3
4 Австралия Австралия 3 1
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 9
2 Аргентина Аргентина 3 4
3 Нигерия Нигерия 3 3
4 Исландия Исландия 3 1
Группа E М О
1 Бразилия Бразилия 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Сербия Сербия 3 3
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 1
Группа F М О
1 Швеция Швеция 3 6
2 Мексика Мексика 3 6
3 Южная Корея Южная Корея 3 3
4 Германия Германия 3 3
Группа G М О
1 Бельгия Бельгия 3 9
2 Англия Англия 3 6
3 Тунис Тунис 3 3
4 Панама Панама 3 0
Группа H М О
1 Колумбия Колумбия 3 6
2 Япония Япония 3 4
3 Сенегал Сенегал 3 4
4 Польша Польша 3 3
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