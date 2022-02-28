Успех "Зенита", неудача "Спартака", победа ЦСКА в дерби: результаты 19-го тура РПЛ
Фото: инстаграм ЦСКА/Автор неизвестен
Состоялись матчи 19-го тура Российской Премьер-Лиги. "Зенит" дома победил "Рубин", "Спартак" на своем поле проиграл ЦСКА, "Динамо" разгромило "Химки".
"Зенит" – "Рубин" - 3:2 (0:0)
Голы: Юри Алберто, 48 - 1:0, Сутормин, 55 (с пенальти) - 2:0, Лисакович, 61 - 2:1, Лисакович, 67 - 2:2, Сергеев, 90+2 - 3:2
"Спартак" - ЦСКА - 0:2 (0:0)
Голы: Языджи, 49 - 0:1, Зайнутдинов, 79 - 0:2
"Ахмат" – "Уфа" - 2:1 (0:1)
Голы: Журавлев, 45 - 0:1, Коновалов, 51 (с пенальти) - 1:1, Трошечкин, 84 - 2:1
"Сочи" - "Арсенал" Тула - 2:0 (0:0)
Голы: Ангбан, 50 - 1:0, Юсупов (пен), 77 - 2:0
"Химки" – "Динамо" - 0:3 (0:1)
Голы: 0:1 – 35 Смолов, 0:2 – 85 Шиманьски, 0:3 – 89 Фомин.
"Нижний Новгород" – "Урал" - 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – 78, пенальти Калинский.
"Ростов" - "Крылья Советов" - перенесен
"Краснодар" - "Локомотив" - перенесен
Положение команд: "Зенит" - 41, "Динамо" - 39, "Сочи" - 34, ЦСКА - 33, "Ахмат" - 30, "Краснодар" - 29 (18), "Локомотив" - 28 (18), "Крылья Советов" - 27 (18), "Спартак" - 23, "Нижний Новгород", "Рубин" - 22, "Урал", "Арсенал" - 19, "Ростов" - 18 (18), "Уфа" - 16, "Химки" - 14.
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