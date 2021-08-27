Успех "Зенита", провал "Спартака", неудача ЦСКА: все результаты 6-го тура РПЛ

Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен

Состоялись все матчи 6-го тура Российской Премьер-Лиги.

В центральном матче тура "Зенит" обыграл ЦСКА и вышел на первое место. Прежний лидер - "Динамо" не сумело победить "Локомотив". Очередная неудача постигла "Спартак", который потерпел поражение от "Сочи".

26 августа

"Уфа" - "Крылья Советов" - 1:2

"Спартак" - "Сочи" - 1:2

"Ахмат" - "Арсенал" - 2:1

"Зенит" - ЦСКА - 1:0

27 августа

"Урал" - "Ростов" - 1:1

"Химки" - "Нижний Новгород" - 1:1

"Динамо" - "Локомотив" - 1:1

"Краснодар" - "Рубин" - 2:0

Положение команд: "Зенит" - 14, "Динамо" - 13, "Сочи", "Локомотив" - 12, "Рубин" - 11, "Краснодар", ЦСКА, "Ахмат" - 9, "Нижний Новгород" - 8, "Спартак", "Крылья Советов" - 7, "Химки" - 6, "Уфа", "Ростов" - 5, "Арсенал" - 4, "Урал" - 2.

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