Успех Зимбабве, провал Ганы: результаты Кубка Африки от 18 января
Фото: инстаграм Кубка Африки/Автор неизвестен
18 января состоялись четыре матча 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций. Стоит отметить победу Зимбабве над Гвинеей, а также вылет Ганы с турнира после поражения от Коморов.
Группа В
Малави – Сенегал - 0:0
Зимбабве – Гвинея - 2:1 (2:0)
Голы: Мусона, 26 - 1:0, Махачи, 43 - 2:0, Кейта, 49 - 2:1
Положение команд: Сенегал - 5, Гвинея - 4, Малави - 4, Зимбабве - 3.
Группа С
Гана – Коморы - 2:3 (0:1)
Голы: Бен-Набуан, 4 - 0:1, Моньи, 61 - 0:2, Боачи, 64 - 1:2, Джику, 77 - 2:2, Моньи, 85 - 2:3
Габон – Марокко - 2:2 (1:0)
Голы: Аллевина, 21 - 1:0, Буфаль, 74 (с пенальти) - 1:1, Агерд, 81 (автогол) - 2:1, Хакими, 84 - 2:2
Положение команд: Марокко - 7, Габон - 5, Коморы - 3, Гана - 1.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|3
|9
|2
|Уганда
|3
|4
|3
|Демократическая Республика Конго
|3
|3
|4
|Зимбабве
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Мадагаскар
|3
|7
|2
|Нигерия
|3
|6
|3
|Гвинея
|3
|4
|4
|Бурунди
|3
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Алжир
|3
|9
|2
|Сенегал
|3
|6
|3
|Кения
|3
|3
|4
|Танзания
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Марокко
|3
|9
|2
|Кот-д’Ивуар
|3
|6
|3
|Южно-Африканская Республика
|3
|3
|4
|Намибия
|3
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мали
|3
|7
|2
|Тунис
|3
|3
|3
|Ангола
|3
|2
|4
|Мавритания
|3
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Гана
|3
|5
|2
|Камерун
|3
|5
|3
|Бенин
|3
|3
|4
|Гвинея-Бисау
|3
|1