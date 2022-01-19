Успех Зимбабве, провал Ганы: результаты Кубка Африки от 18 января

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Успех Зимбабве, провал Ганы: результаты Кубка Африки от 18 января

Фото: инстаграм Кубка Африки/Автор неизвестен

18 января состоялись четыре матча 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций. Стоит отметить победу Зимбабве над Гвинеей, а также вылет Ганы с турнира после поражения от Коморов.

Группа В

Малави – Сенегал - 0:0

Зимбабве – Гвинея - 2:1 (2:0)
Голы: Мусона, 26 - 1:0, Махачи, 43 - 2:0, Кейта, 49 - 2:1

Положение команд: Сенегал - 5, Гвинея - 4, Малави - 4, Зимбабве - 3.

Группа С

Гана – Коморы - 2:3 (0:1)
Голы: Бен-Набуан, 4 - 0:1, Моньи, 61 - 0:2, Боачи, 64 - 1:2, Джику, 77 - 2:2, Моньи, 85 - 2:3

Габон – Марокко - 2:2 (1:0)
Голы: Аллевина, 21 - 1:0, Буфаль, 74 (с пенальти) - 1:1, Агерд, 81 (автогол) - 2:1, Хакими, 84 - 2:2 

Положение команд: Марокко - 7, Габон - 5, Коморы - 3, Гана - 1.

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3 Гвинея Гвинея 3 4
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