Успехи Англии и Хорватии: все результаты Евро-2020 22 июня

Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен

22 июня состоялись матчи 3-го тура группового этапа чемпионата Европы в группе D. Англия добилась победы над Чехией, а Хорватия победила Шотландию.

Чехия – Англия - 0:1 (0:1)

Гол: Стерлинг, 12 - 0:1

Хорватия – Шотландия - 3:1 (1:1)

Голы: Влашич, 17 - 1:0, Макгрегор, 42 - 1:1, Модрич, 62 - 2:1, Перишич, 77 - 3:1

Положение команд: Англия - 7, Хорватия - 4, Чехия - 4, Шотландия - 1.

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