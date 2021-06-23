Успехи Англии и Хорватии: все результаты Евро-2020 22 июня
Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен
22 июня состоялись матчи 3-го тура группового этапа чемпионата Европы в группе D. Англия добилась победы над Чехией, а Хорватия победила Шотландию.
Чехия – Англия - 0:1 (0:1)
Гол: Стерлинг, 12 - 0:1
Хорватия – Шотландия - 3:1 (1:1)
Голы: Влашич, 17 - 1:0, Макгрегор, 42 - 1:1, Модрич, 62 - 2:1, Перишич, 77 - 3:1
Положение команд: Англия - 7, Хорватия - 4, Чехия - 4, Шотландия - 1.
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|3
|Северная Ирландия
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|3
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|0
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|3
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|Группа E
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