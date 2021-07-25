Успехи Аргентины и Германии, неудача Бразилии: результаты футбольного турнира Олимпиады от 25 июля

Фото: твиттер ФИФА/Автор неизвестен

25 июля состоялись матчи 2-го тура группового этапа Олимпийских игр. Стоит отметить победы Аргентины и Германии над Египтом и Саудовской Аравией соответственно, а также ничью Бразилии и Кот-д'Ивуаром.

Группа А

Франция – ЮАР - 4:3 (0:0)

Голы: Кодисанг, 53 - 0:1, Жиньяк, 57 - 1:1, Макгопа, 73 - 1:2, Жиньяк, 78 - 2:2, Мокуна, 82 - 2:3, Жиньяк, 86 (с пенальти) - 3:3, Саванье, 90 - 4:3

Япония – Мексика - 2:1 (2:0)

Голы: Кубо, 6 - 1:0, Доан, 12 (с пенальти) - 2:0, Альварадо, 85 - 2:1

Положение команд: Япония - 6, Мексика, Франция - 3, ЮАР - 0.

Группа В

Румыния – Южная Корея - 0:4 (0:1)

Голы: Марин, 27 (автогол) - 0:1, Ом Вон Сан, 59 - 0:2, Ли Кан Ин, 84 (с пенальти) - 0:3, Ли Кан Ин, 90 - 0:4

Новая Зеландия – Гондурас - 2:3 (1:1)

Голы: Какасе, 10 - 1:0, Пальма, 45 - 1:1, Вуд, 49 - 2:1, Обрегон, 78 - 2:2, Ривас Виндель, 87 - 2:3

Положение команд: Южная Корея, Гондурас, Новая Зеландия, Румыния - 3.

Группа С

Австралия – Испания - 0:1 (0:0)

Гол: Ойарсабаль, 81 - 0:1

Египет – Аргентина - 0:1 (0:0)

Гол: Медина, 52 - 0:1

Положение команд: Испания - 4, Австралия, Аргентина - 3, Египет - 1.

Группа D

Бразилия – Кот-д`Ивуар - 0:0

Саудовская Аравия – Германия - 2:3 (1:2)

Голы: Амири, 12 - 0:1, Аль-Наджи, 30 - 1:1, Ахе, 43 - 1:2, Аль-Наджи, 50 - 2:2, Удуохай, 75 - 2:3

Положение команд: Бразилия, Кот-д'Ивуар - 4, Германия - 3, Саудовская Аравия - 0.