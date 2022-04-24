Успехи "Аякса" и ПСВ: результаты 30-го тура чемпионата Нидерландов
Фото: твиттер "Аякса"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 30-го тура чемпионата Нидерландов. Стоит отметить победу "Аякса" над НЕКом, а также успех ПСВ в поединке с "Камбуром".
НЕК - "Аякс" - 0:1 (0:0)
Гол: Бробби, 88 - 0:1
"Камбур" - ПСВ - 1:2 (1:0)
Голы: Йостен, 2 - 1:0, Захави, 44 - 1:2, Гетце, 65 - 1:2
"Фейеноорд" - "Утрехт" - 2:1 (0:0)
Голы: ван дер Хорн, 43 (автогол) - 1:0, ван де Стрек, 65 - 1:1, Синистерра, 90+6 - 2:1
"Твенте" - "Спарта" - 2:0 (1:0)
Голы: ван Вольфсвинкель, 23 - 1:0, Влап, 57 - 2:0
"Виллем II" - "Витесс" - 1:0 (1:0)
Гол: Хорнкамп, 4 - 1:0
"Гронинген" - "Хераклес" - 0:1 (0:1)
Гол: Лаурсен, 22 - 0:1
"Ваалвейк" - "Зволле" - 0:2 (0:1)
Голы: ван ден Белт, 16 - 0:1, ван Полен, 50 - 0:2
АЗ - "Херенвен" - 2:1 (1:1)
Голы: Сарр, 7 - 0:1, Карлссон, 44 - 1:1, Рейндерс, 87 - 2:1
"Фортуна" - "Гоу Эхед Иглс" - 1:0 (1:0)
Гол: Флемминг, 21 - 1:0
Положение команд: "Аякс" - 75, ПСВ - 71, "Фейеноорд" - 64, "Твенте" - 61, АЗ - 58, "Витесс" - 44, "Утрехт" - 42, "Гронинген", "Гоу Эхед Иглс" - 36, НЕК - 35, "Херенвен" - 34, "Хераклес", "Камбур" - 33, "Фортуна" - 29, "Ваалвейк" - 28, "Зволле", "Виллем II" - 26, "Спарта" - 25.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23