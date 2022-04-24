Успехи "Аякса" и ПСВ: результаты 30-го тура чемпионата Нидерландов

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Успехи "Аякса" и ПСВ: результаты 30-го тура чемпионата Нидерландов

Фото: твиттер "Аякса"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 30-го тура чемпионата Нидерландов. Стоит отметить победу "Аякса" над НЕКом, а также успех ПСВ в поединке с "Камбуром".

НЕК - "Аякс" - 0:1 (0:0)
Гол: Бробби, 88 - 0:1

"Камбур" - ПСВ - 1:2 (1:0)
Голы: Йостен, 2 - 1:0, Захави, 44 - 1:2, Гетце, 65 - 1:2

"Фейеноорд" - "Утрехт" - 2:1 (0:0)
Голы: ван дер Хорн, 43 (автогол) - 1:0, ван де Стрек, 65 - 1:1, Синистерра, 90+6 - 2:1

"Твенте" - "Спарта" - 2:0 (1:0)
Голы: ван Вольфсвинкель, 23 - 1:0, Влап, 57 - 2:0

"Виллем II" - "Витесс" - 1:0 (1:0)
Гол: Хорнкамп, 4 - 1:0

"Гронинген" - "Хераклес" - 0:1 (0:1)
Гол: Лаурсен, 22 - 0:1

"Ваалвейк" - "Зволле" - 0:2 (0:1)
Голы: ван ден Белт, 16 - 0:1, ван Полен, 50 - 0:2

АЗ - "Херенвен" - 2:1 (1:1)
Голы: Сарр, 7 - 0:1, Карлссон, 44 - 1:1, Рейндерс, 87 - 2:1

"Фортуна" - "Гоу Эхед Иглс" - 1:0 (1:0)
Гол: Флемминг, 21 - 1:0

Положение команд: "Аякс" - 75, ПСВ - 71, "Фейеноорд" - 64, "Твенте" - 61, АЗ - 58, "Витесс" - 44, "Утрехт" - 42, "Гронинген", "Гоу Эхед Иглс" - 36, НЕК - 35, "Херенвен" - 34, "Хераклес", "Камбур" - 33, "Фортуна" - 29, "Ваалвейк" - 28, "Зволле", "Виллем II" - 26, "Спарта" - 25.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 34 86
2 ПСВ ПСВ 34 83
3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
7 Хераклес Хераклес 34 48
8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
11 Херенвен Херенвен 34 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 34 41
13 Зволле Зволле 34 39
14 Эммен Эммен 34 38
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 34 34
16 Эксельсиор Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда НАК Бреда 34 23
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