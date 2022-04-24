Успехи "Аякса" и ПСВ: результаты 30-го тура чемпионата Нидерландов

Фото: твиттер "Аякса"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 30-го тура чемпионата Нидерландов. Стоит отметить победу "Аякса" над НЕКом, а также успех ПСВ в поединке с "Камбуром".

НЕК - "Аякс" - 0:1 (0:0)

Гол: Бробби, 88 - 0:1

"Камбур" - ПСВ - 1:2 (1:0)

Голы: Йостен, 2 - 1:0, Захави, 44 - 1:2, Гетце, 65 - 1:2

"Фейеноорд" - "Утрехт" - 2:1 (0:0)

Голы: ван дер Хорн, 43 (автогол) - 1:0, ван де Стрек, 65 - 1:1, Синистерра, 90+6 - 2:1

"Твенте" - "Спарта" - 2:0 (1:0)

Голы: ван Вольфсвинкель, 23 - 1:0, Влап, 57 - 2:0

"Виллем II" - "Витесс" - 1:0 (1:0)

Гол: Хорнкамп, 4 - 1:0

"Гронинген" - "Хераклес" - 0:1 (0:1)

Гол: Лаурсен, 22 - 0:1

"Ваалвейк" - "Зволле" - 0:2 (0:1)

Голы: ван ден Белт, 16 - 0:1, ван Полен, 50 - 0:2

АЗ - "Херенвен" - 2:1 (1:1)

Голы: Сарр, 7 - 0:1, Карлссон, 44 - 1:1, Рейндерс, 87 - 2:1

"Фортуна" - "Гоу Эхед Иглс" - 1:0 (1:0)

Гол: Флемминг, 21 - 1:0

Положение команд: "Аякс" - 75, ПСВ - 71, "Фейеноорд" - 64, "Твенте" - 61, АЗ - 58, "Витесс" - 44, "Утрехт" - 42, "Гронинген", "Гоу Эхед Иглс" - 36, НЕК - 35, "Херенвен" - 34, "Хераклес", "Камбур" - 33, "Фортуна" - 29, "Ваалвейк" - 28, "Зволле", "Виллем II" - 26, "Спарта" - 25.

Не пропустите: "Аугсбург" победил "Бохум" в Бундеслиге. | http://soccernews.ru