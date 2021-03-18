Успехи "Баварии" и "Челси": все результаты Лиги Чемпионов 17 марта

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17 марта состоялись два последних матча 1/8 финала Лиги Чемпионов текущего сезона. В 1/4 финала прошли "Бавария" и "Челси", которые одержали победы над "Лацио" и "Атлетико" соответственно.

"Челси" - "Атлетико" 2:0, первый матч - 1:0

Голы: Зиеш, 34 - 1:0, Эмерсон, 90 - 2:0

"Бавария" - "Лацио" 2:1, первый матч 4:1

Голы: Левандовски (пен), 33 - 1:0, Шупо-Мотинг, 73 - 2:0, Пароло, 82 - 2:1

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