Успехи "Баварии" и "РБ Лейпциг", очередной провал "Боруссии". Все результаты 20-го тура Бундеслиги
Завершились матчи 20-го тура чемпионата Германии. Лидер турнира "Бавария" на выезде победила "Герту". Идущий вторым "РБ Лейпциг" в гостях разгромил "Шальке". "Вольфсбург" одержал четвертую победу подряд и занимает третью позицию. Очередная неудача постигла дортмундскую "Боруссию", которая проиграла "Фрайбургу".
Результаты 20-го тура Бундеслиги
"Герта" - "Бавария" - 0:1
"Аугсбург" - "Вольфсбург" - 0:2
"Майнц" - "Унион" - 1:0
"Шальке" - "РБ Лейпциг" - 0:3
"Фрайбург" - "Боруссия" Дортмунд - 2:1
"Байер" - "Штутгарт" - 5:2
"Боруссия" М - "Кельн" - 1:2
"Хоффенхайм" - "Айнтрахт" - 1:3
"Арминия" - "Вердер" - перенесен
Положение команд: "Бавария" - 48, "РБ Лейпциг" - 41, "Вольфсбург" - 38, "Айнтрахт" - 36, "Байер" - 35, "Боруссия" Д, "Боруссия" М - 32, "Фрайбург" - 30, "Унион" - 29, "Штутгарт" - 25, "Вердер" - 22 (19), "Хоффенхайм", "Аугсбург" - 22, "Кельн" - 21, "Герта" - 17, "Арминия" - 17 (19), "Майнц" - 13, "Шальке" - 8.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20