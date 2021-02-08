Успехи "Баварии" и "РБ Лейпциг", очередной провал "Боруссии". Все результаты 20-го тура Бундеслиги

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Успехи "Баварии" и "РБ Лейпциг", очередной провал "Боруссии". Все результаты 20-го тура Бундеслиги

Завершились матчи 20-го тура чемпионата Германии. Лидер турнира "Бавария" на выезде победила "Герту". Идущий вторым "РБ Лейпциг" в гостях разгромил "Шальке". "Вольфсбург" одержал четвертую победу подряд и занимает третью позицию. Очередная неудача постигла дортмундскую "Боруссию", которая проиграла "Фрайбургу".

Результаты 20-го тура Бундеслиги

"Герта" - "Бавария" - 0:1
"Аугсбург" - "Вольфсбург" - 0:2
"Майнц" - "Унион" - 1:0
"Шальке" - "РБ Лейпциг" - 0:3
"Фрайбург" - "Боруссия" Дортмунд - 2:1
"Байер" - "Штутгарт" - 5:2
"Боруссия" М - "Кельн" - 1:2
"Хоффенхайм" - "Айнтрахт" - 1:3
"Арминия" - "Вердер" - перенесен

Положение команд: "Бавария" - 48, "РБ Лейпциг" - 41, "Вольфсбург" - 38, "Айнтрахт" - 36, "Байер" - 35, "Боруссия" Д, "Боруссия" М - 32, "Фрайбург" - 30, "Унион" - 29, "Штутгарт" - 25, "Вердер" - 22 (19), "Хоффенхайм", "Аугсбург" - 22, "Кельн" - 21, "Герта" - 17, "Арминия" - 17 (19), "Майнц" - 13, "Шальке" - 8.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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