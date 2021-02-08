Успехи "Баварии" и "РБ Лейпциг", очередной провал "Боруссии". Все результаты 20-го тура Бундеслиги

Завершились матчи 20-го тура чемпионата Германии. Лидер турнира "Бавария" на выезде победила "Герту". Идущий вторым "РБ Лейпциг" в гостях разгромил "Шальке". "Вольфсбург" одержал четвертую победу подряд и занимает третью позицию. Очередная неудача постигла дортмундскую "Боруссию", которая проиграла "Фрайбургу".

Результаты 20-го тура Бундеслиги

"Герта" - "Бавария" - 0:1

"Аугсбург" - "Вольфсбург" - 0:2

"Майнц" - "Унион" - 1:0

"Шальке" - "РБ Лейпциг" - 0:3

"Фрайбург" - "Боруссия" Дортмунд - 2:1

"Байер" - "Штутгарт" - 5:2

"Боруссия" М - "Кельн" - 1:2

"Хоффенхайм" - "Айнтрахт" - 1:3

"Арминия" - "Вердер" - перенесен

Положение команд: "Бавария" - 48, "РБ Лейпциг" - 41, "Вольфсбург" - 38, "Айнтрахт" - 36, "Байер" - 35, "Боруссия" Д, "Боруссия" М - 32, "Фрайбург" - 30, "Унион" - 29, "Штутгарт" - 25, "Вердер" - 22 (19), "Хоффенхайм", "Аугсбург" - 22, "Кельн" - 21, "Герта" - 17, "Арминия" - 17 (19), "Майнц" - 13, "Шальке" - 8.

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