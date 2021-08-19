Успехи "Бенфики", "Мальме" и "Янг Бойза": все результаты раунда плей-офф Лиги Чемпионов 18 августа
Фото: твиттер УЕФА
В среду, 18 августа, прошли очередные игры раунда плей-офф Лиги Чемпионов.
"Бенфика" одолела ПСВ, "Мальме" был сильнее "Лудогорца", а "Ференцварош" уступил "Янг Бойзу".
"Бенфика" Португалия - ПСВ Нидерланды 2:1
Голы: Рафа Силва, 10 - 1:0, Вайгль, 42 - 2:0, Гакпо, 51 - 2:1
"Мальме" Швеция - "Лудогорец" Болгария 2:0
Голы: Бирманчевич, 26 - 1:0, Бергет, 61 - 2:0
"Янг Бойз" Швейцария - "Ференцварош" Венгрия 3:2
Голы: Боли, 14 - 0:1, Элиа, 16 - 1:1, Сьерро, 40 - 2:1, Гарсия, 65 - 3:1, Боли, 82 - 3:2
Ответные матчи состоятся 24 августа.
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