Успехи "Интера" и "Милана", спасения "Ювентуса" и "Ромы": результаты 33-го тура Серии А
Фото: твиттер "Милана"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 33-го тура чемпионата Италии. Стоит отметить победы "Интера" и "Милана" в матчах со "Специей" и "Дженоа", а также спасения "Ювентуса" и "Ромы" в компенсированное время в поединках с "Болоньей" и "Наполи".
"Специя" - "Интер" - 1:3 (0:1)
Голы: Брозович, 31 - 0:1, Мартинес, 73 - 0:2, Маджоре, 88 - 1:2, Санчес, 90+3 - 1:3
"Милан" - "Дженоа" - 2:0 (1:0)
Голы: Леау, 11 - 1:0, Мессиас, 87 - 2:0
"Наполи" – "Рома" - 1:1 (1:0)
Голы: Инсинье, 11 (с пенальти) - 1:0, Эль-Шаарави, 90+1 - 1:1
"Аталанта" – "Верона" - 1:2 (0:1)
Голы: Чеккерини, 45 - 0:1, Копмейнерс, 55 (автогол) - 0:2, Скальвини, 82 - 1:2
"Ювентус" - "Болонья" - 1:1 (0:0)
Голы: Арнаутович, 52 - 0:1, Влахович, 90+4 - 1:1
"Фиорентина" - "Венеция" - 1:0 (1:0)
Гол: Торрейра, 30 - 1:0
"Кальяри" - "Сассуоло" - 1:0 (1:0)
Гол: Дейола, 42 - 1:0
"Сампдория" - "Салернитана" - 1:2 (1:2)
Голы: Фасио, 4 - 0:1, Эдерсон, 6 - 0:2, Капуто, 32 - 1:2
"Удинезе" - "Эмполи" - 4:1 (1:0)
Голы: Исмайли, 6 (автогол) - 1:0, Деулофеу, 52 - 2:0, Пинамонти, 70 (с пенальти) - 2:1, Пуссетто, 79 - 3:1, Самарджич, 87 - 4:1
"Лацио" - "Торино" - 1:1 (0:1)
Голы: Пеллегри, 56 - 0:1, Иммобиле, 90+2 - 1:1
Положение команд: "Милан" - 71, "Интер" - 69 (31), "Наполи" - 67, "Ювентус" - 63, "Рома" - 58, "Лацио" - 56, "Фиорентина" - 56 (32), "Аталанта" - 51 (32), "Верона" - 48, "Сассуоло" - 46, "Торино" - 40 (32), "Удинезе" - 39 (31), "Болонья" - 38 (32), "Эмполи" - 34, "Специя" - 33, "Сампдория" - 29, "Кальяри" - 28, "Венеция" - 22 (32), "Дженоа" - 22, "Салернитана" - 19 (31).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17