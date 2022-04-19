Успехи "Интера" и "Милана", спасения "Ювентуса" и "Ромы": результаты 33-го тура Серии А

Фото: твиттер "Милана"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 33-го тура чемпионата Италии. Стоит отметить победы "Интера" и "Милана" в матчах со "Специей" и "Дженоа", а также спасения "Ювентуса" и "Ромы" в компенсированное время в поединках с "Болоньей" и "Наполи".

"Специя" - "Интер" - 1:3 (0:1)

Голы: Брозович, 31 - 0:1, Мартинес, 73 - 0:2, Маджоре, 88 - 1:2, Санчес, 90+3 - 1:3

"Милан" - "Дженоа" - 2:0 (1:0)

Голы: Леау, 11 - 1:0, Мессиас, 87 - 2:0

"Наполи" – "Рома" - 1:1 (1:0)

Голы: Инсинье, 11 (с пенальти) - 1:0, Эль-Шаарави, 90+1 - 1:1

"Аталанта" – "Верона" - 1:2 (0:1)

Голы: Чеккерини, 45 - 0:1, Копмейнерс, 55 (автогол) - 0:2, Скальвини, 82 - 1:2

"Ювентус" - "Болонья" - 1:1 (0:0)

Голы: Арнаутович, 52 - 0:1, Влахович, 90+4 - 1:1

"Фиорентина" - "Венеция" - 1:0 (1:0)

Гол: Торрейра, 30 - 1:0

"Кальяри" - "Сассуоло" - 1:0 (1:0)

Гол: Дейола, 42 - 1:0

"Сампдория" - "Салернитана" - 1:2 (1:2)

Голы: Фасио, 4 - 0:1, Эдерсон, 6 - 0:2, Капуто, 32 - 1:2

"Удинезе" - "Эмполи" - 4:1 (1:0)

Голы: Исмайли, 6 (автогол) - 1:0, Деулофеу, 52 - 2:0, Пинамонти, 70 (с пенальти) - 2:1, Пуссетто, 79 - 3:1, Самарджич, 87 - 4:1

"Лацио" - "Торино" - 1:1 (0:1)

Голы: Пеллегри, 56 - 0:1, Иммобиле, 90+2 - 1:1

Положение команд: "Милан" - 71, "Интер" - 69 (31), "Наполи" - 67, "Ювентус" - 63, "Рома" - 58, "Лацио" - 56, "Фиорентина" - 56 (32), "Аталанта" - 51 (32), "Верона" - 48, "Сассуоло" - 46, "Торино" - 40 (32), "Удинезе" - 39 (31), "Болонья" - 38 (32), "Эмполи" - 34, "Специя" - 33, "Сампдория" - 29, "Кальяри" - 28, "Венеция" - 22 (32), "Дженоа" - 22, "Салернитана" - 19 (31).

Не пропустите: Моуринью раскритиковал судейство в матче с "Наполи". | http://soccernews.ru