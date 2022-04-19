Успехи "Интера" и "Милана", спасения "Ювентуса" и "Ромы": результаты 33-го тура Серии А

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Успехи "Интера" и "Милана", спасения "Ювентуса" и "Ромы": результаты 33-го тура Серии А

Фото: твиттер "Милана"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 33-го тура чемпионата Италии. Стоит отметить победы "Интера" и "Милана" в матчах со "Специей" и "Дженоа", а также спасения "Ювентуса" и "Ромы" в компенсированное время в поединках с "Болоньей" и "Наполи".

"Специя" - "Интер" - 1:3 (0:1)
Голы: Брозович, 31 - 0:1, Мартинес, 73 - 0:2, Маджоре, 88 - 1:2, Санчес, 90+3 - 1:3

"Милан" - "Дженоа" - 2:0 (1:0)
Голы: Леау, 11 - 1:0, Мессиас, 87 - 2:0

"Наполи" – "Рома" - 1:1 (1:0)
Голы: Инсинье, 11 (с пенальти) - 1:0, Эль-Шаарави, 90+1 - 1:1

"Аталанта" – "Верона" - 1:2 (0:1)
Голы: Чеккерини, 45 - 0:1, Копмейнерс, 55 (автогол) - 0:2, Скальвини, 82 - 1:2

"Ювентус" - "Болонья" - 1:1 (0:0)
Голы: Арнаутович, 52 - 0:1, Влахович, 90+4 - 1:1

"Фиорентина" - "Венеция" - 1:0 (1:0)
Гол: Торрейра, 30 - 1:0

"Кальяри" - "Сассуоло" - 1:0 (1:0)
Гол: Дейола, 42 - 1:0

"Сампдория" - "Салернитана" - 1:2 (1:2)
Голы: Фасио, 4 - 0:1, Эдерсон, 6 - 0:2, Капуто, 32 - 1:2

"Удинезе" - "Эмполи" - 4:1 (1:0)
Голы: Исмайли, 6 (автогол) - 1:0, Деулофеу, 52 - 2:0, Пинамонти, 70 (с пенальти) - 2:1, Пуссетто, 79 - 3:1, Самарджич, 87 - 4:1

"Лацио" - "Торино" - 1:1 (0:1)
Голы: Пеллегри, 56 - 0:1, Иммобиле, 90+2 - 1:1

Положение команд: "Милан" - 71, "Интер" - 69 (31), "Наполи" - 67, "Ювентус" - 63, "Рома" - 58, "Лацио" - 56, "Фиорентина" - 56 (32), "Аталанта" - 51 (32), "Верона" - 48, "Сассуоло" - 46, "Торино" - 40 (32), "Удинезе" - 39 (31), "Болонья" - 38 (32), "Эмполи" - 34, "Специя" - 33, "Сампдория" - 29, "Кальяри" - 28, "Венеция" - 22 (32), "Дженоа" - 22, "Салернитана" - 19 (31).

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Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
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