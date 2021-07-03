Успехи Италии и Испании: все результаты Евро-2020 от 2 июля

Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен

2 июля состоялись два четвертьфинальных поединка чемпионата Италии. Испания в серии пенальти добилась победы над Швейцарией, а Италия в основное время победила Бельгию.

Швейцария - Испания - 1:1 (0:1), по пенальти - 2:4

Голы: Закария, 8 (автогол) - 0:1, Шакири, 68 - 1:1

Бельгия – Италия - 1:2 (0:2)

Голы: Барелла, 31 - 0:1, Инсинье, 44 - 0:2, Лукаку, 45 (с пенальти) - 1:2

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