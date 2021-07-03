Успехи Италии и Испании: все результаты Евро-2020 от 2 июля
Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен
2 июля состоялись два четвертьфинальных поединка чемпионата Италии. Испания в серии пенальти добилась победы над Швейцарией, а Италия в основное время победила Бельгию.
Швейцария - Испания - 1:1 (0:1), по пенальти - 2:4
Голы: Закария, 8 (автогол) - 0:1, Шакири, 68 - 1:1
Бельгия – Италия - 1:2 (0:2)
Голы: Барелла, 31 - 0:1, Инсинье, 44 - 0:2, Лукаку, 45 (с пенальти) - 1:2
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|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1