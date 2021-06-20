Успехи Италии и Швейцарии: все результаты Евро-2020 20 июня

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Успехи Италии и Швейцарии: все результаты Евро-2020 20 июня

Фото: твиттер сборной Италии/Автор неизвестен

20 июня состоялись матчи 3-го тура группового этапа чемпионата Европы. Италия с минимальным счетом победила Уэльс, а Швейцария оказалась сильнее Турции.

Италия – Уэльс - 1:0 (1:0)
Гол: Пессина, 39 - 1:0

Швейцария – Турция - 3:1 (2:0)
Голы: Сеферович, 6 - 1:0, Шакири, 26 - 2:0, Кахведжи, 62 - 2:1, Шакири, 68 - 3:1

Положение команд: Италия - 9, Уэльс - 4, Швейцария - 4, Турция - 0.

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