Успехи Италии и Швейцарии: все результаты Евро-2020 20 июня
Фото: твиттер сборной Италии/Автор неизвестен
20 июня состоялись матчи 3-го тура группового этапа чемпионата Европы. Италия с минимальным счетом победила Уэльс, а Швейцария оказалась сильнее Турции.
Италия – Уэльс - 1:0 (1:0)
Гол: Пессина, 39 - 1:0
Швейцария – Турция - 3:1 (2:0)
Голы: Сеферович, 6 - 1:0, Шакири, 26 - 2:0, Кахведжи, 62 - 2:1, Шакири, 68 - 3:1
Положение команд: Италия - 9, Уэльс - 4, Швейцария - 4, Турция - 0.
Не пропустите: "Милан" нацелился на нападающего сборной Украины. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
главное
Лента новостей
-
"Барселона" определилась со стоимостью Тринкау
-
Четыре клуба Ла Лиги поборются за Лунина
-
Широков ярко высказался по поводу конфликта между Бузовой и Губерниевым
-
Лунев продолжит карьеру в "Зените"
-
2
Гризманн ярко высказался о Роналду
-
Зарема рассказала, как она не допустила переходы Кудряшова и Смольникова в "Спартак"
-
1
Марадона и Месси стали героями яркого ролика на День отца (видео)
-
Бэйл отреагировал на выход Уэльса в плей-офф Евро-2020
-
Ярмоленко рассказал, чем закончился его конфликт со Степаненко
-
1
Италия выиграла 11-й матч подряд с феноменальной разницей мячей
-
Успехи Италии и Швейцарии: все результаты Евро-2020 20 июня
-
Зарема рассказала, сколько "Спартак" получил за трансфер Кокорина в "Фиорентину"
-
Швейцария выбросила Турцию с Евро-2020
-
Италия обыграла Уэльс, одержав третью победу подряд на Евро-2020
-
ЦСКА нацелился на защитника сборной России
-
Российский форвард Обольский перейдет в испанский клуб
-
"Барселона" может вернуть Паулиньо
-
Шакири установил "вечный" рекорд сборной Швейцарии
-
Коларов покинет "Интер"
-
Переход Глушакова в "Нижний Новгород" сорвался
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1