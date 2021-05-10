Успехи "Лилля", "Лиона" и "Монако", Осечка ПСЖ: все результаты 36-го тура Лиги 1

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Успехи "Лилля", "Лиона" и "Монако", Осечка ПСЖ: все результаты 36-го тура Лиги 1 Фото: Eurosport

Завершился 36-й тур французской Лиги 1.

ПСЖ потерял очки и отстал от лидирующего "Лилля", который одержал победу в своем матче. Кроме того, "Монако" и "Лион" продолжают борьбу за попадание в Лигу Чемпионов.

"Ренн" - ПСЖ 1:1
Голы: Неймар (пен), 45 - 0:1, Гирасси, 70 - 1:1

"Ланс" – "Лилль" 0:3
Голы: Йылмаз, 4 - 0:1, Йылмаз, 40 - 0:2, Дэвид, 60 - 0:3

"Реймс" - "Монако" 0:1
Гол: Матазо, 20 - 0:1

"Анжер" - "Дижон" 3:0
Голы: Фюльжени, 7 - 1:0, Аллагбе (аг), 50 - 2:0, Дьони, 89 - 3:0

"Ницца" - "Брест" 3:2
Голы: Мунье, 4 - 0:1, Рони Лопеш, 38 - 1:1, Мунье, 43 - 1:2, Будауи, 61 - 2:2, Камара, 89 - 3:2

"Метц" - "Ним" 0:3
Голы: Фомба, 61 - 0:1, Рипар (пен), 67 - 0:2, Ферхат, 89 - 0:3

"Страсбур" - "Монпелье" 2:3
Голы: Лаборд, 36 - 0:1, Делор, 46 - 0:2, Лаборд, 49 - 0:3, Ажорк, 69 - 1:3, Зои, 90 - 2:3

"Нант" – "Бордо" 3:0
Голы: 1:0 – 19 Кулибали, 2:0 – 51, пенальти Луза, 3:0 – 70 Коло-Муани

"Лион" – "Лорьян" 4:1
Голы: Ауар, 53 - 1:0, Лукас Пакета, 65 - 2:0, Бруно Гимараэс, 71 (с пенальти) - 3:0, Бруно Гимараэс, 77 - 4:0, Монкондюи, 83 - 4:1

"Сент-Этьен" - "Марсель" 1:0
Гол: Норден, 43

Турнирное положение: "Лилль" (79), ПСЖ (76), "Монако" (74), "Лион" (73), "Марсель" (56), "Ланс" (56), "Ренн" (55), "Монпелье" (50), "Ницца" (49), "Метц" (46), "Сент-Этьен" (45), "Анжер" (44), "Реймс" (42), "Брест" (40), "Бордо" (39), "Страсбур" (38), "Лорьян" (38), "Нант" (37), "Ним" (35), "Дижон" (18).

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ПСЖ потерял очки в матче с "Ренном" и отстал от лидера Лиги 1

ПСЖ потерял очки в матче с "Ренном" и отстал от лидера Лиги 1

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
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