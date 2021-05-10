Успехи "Лилля", "Лиона" и "Монако", Осечка ПСЖ: все результаты 36-го тура Лиги 1

Фото: Eurosport

Завершился 36-й тур французской Лиги 1.

ПСЖ потерял очки и отстал от лидирующего "Лилля", который одержал победу в своем матче. Кроме того, "Монако" и "Лион" продолжают борьбу за попадание в Лигу Чемпионов.

"Ренн" - ПСЖ 1:1

Голы: Неймар (пен), 45 - 0:1, Гирасси, 70 - 1:1

"Ланс" – "Лилль" 0:3

Голы: Йылмаз, 4 - 0:1, Йылмаз, 40 - 0:2, Дэвид, 60 - 0:3

"Реймс" - "Монако" 0:1

Гол: Матазо, 20 - 0:1

"Анжер" - "Дижон" 3:0

Голы: Фюльжени, 7 - 1:0, Аллагбе (аг), 50 - 2:0, Дьони, 89 - 3:0

"Ницца" - "Брест" 3:2

Голы: Мунье, 4 - 0:1, Рони Лопеш, 38 - 1:1, Мунье, 43 - 1:2, Будауи, 61 - 2:2, Камара, 89 - 3:2

"Метц" - "Ним" 0:3

Голы: Фомба, 61 - 0:1, Рипар (пен), 67 - 0:2, Ферхат, 89 - 0:3

"Страсбур" - "Монпелье" 2:3

Голы: Лаборд, 36 - 0:1, Делор, 46 - 0:2, Лаборд, 49 - 0:3, Ажорк, 69 - 1:3, Зои, 90 - 2:3

"Нант" – "Бордо" 3:0

Голы: 1:0 – 19 Кулибали, 2:0 – 51, пенальти Луза, 3:0 – 70 Коло-Муани

"Лион" – "Лорьян" 4:1

Голы: Ауар, 53 - 1:0, Лукас Пакета, 65 - 2:0, Бруно Гимараэс, 71 (с пенальти) - 3:0, Бруно Гимараэс, 77 - 4:0, Монкондюи, 83 - 4:1

"Сент-Этьен" - "Марсель" 1:0

Гол: Норден, 43

Турнирное положение: "Лилль" (79), ПСЖ (76), "Монако" (74), "Лион" (73), "Марсель" (56), "Ланс" (56), "Ренн" (55), "Монпелье" (50), "Ницца" (49), "Метц" (46), "Сент-Этьен" (45), "Анжер" (44), "Реймс" (42), "Брест" (40), "Бордо" (39), "Страсбур" (38), "Лорьян" (38), "Нант" (37), "Ним" (35), "Дижон" (18).

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