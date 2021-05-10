Успехи "Лилля", "Лиона" и "Монако", Осечка ПСЖ: все результаты 36-го тура Лиги 1
Фото: Eurosport
Завершился 36-й тур французской Лиги 1.
ПСЖ потерял очки и отстал от лидирующего "Лилля", который одержал победу в своем матче. Кроме того, "Монако" и "Лион" продолжают борьбу за попадание в Лигу Чемпионов.
"Ренн" - ПСЖ 1:1
Голы: Неймар (пен), 45 - 0:1, Гирасси, 70 - 1:1
"Ланс" – "Лилль" 0:3
Голы: Йылмаз, 4 - 0:1, Йылмаз, 40 - 0:2, Дэвид, 60 - 0:3
"Реймс" - "Монако" 0:1
Гол: Матазо, 20 - 0:1
"Анжер" - "Дижон" 3:0
Голы: Фюльжени, 7 - 1:0, Аллагбе (аг), 50 - 2:0, Дьони, 89 - 3:0
"Ницца" - "Брест" 3:2
Голы: Мунье, 4 - 0:1, Рони Лопеш, 38 - 1:1, Мунье, 43 - 1:2, Будауи, 61 - 2:2, Камара, 89 - 3:2
"Метц" - "Ним" 0:3
Голы: Фомба, 61 - 0:1, Рипар (пен), 67 - 0:2, Ферхат, 89 - 0:3
"Страсбур" - "Монпелье" 2:3
Голы: Лаборд, 36 - 0:1, Делор, 46 - 0:2, Лаборд, 49 - 0:3, Ажорк, 69 - 1:3, Зои, 90 - 2:3
"Нант" – "Бордо" 3:0
Голы: 1:0 – 19 Кулибали, 2:0 – 51, пенальти Луза, 3:0 – 70 Коло-Муани
"Лион" – "Лорьян" 4:1
Голы: Ауар, 53 - 1:0, Лукас Пакета, 65 - 2:0, Бруно Гимараэс, 71 (с пенальти) - 3:0, Бруно Гимараэс, 77 - 4:0, Монкондюи, 83 - 4:1
"Сент-Этьен" - "Марсель" 1:0
Гол: Норден, 43
Турнирное положение: "Лилль" (79), ПСЖ (76), "Монако" (74), "Лион" (73), "Марсель" (56), "Ланс" (56), "Ренн" (55), "Монпелье" (50), "Ницца" (49), "Метц" (46), "Сент-Этьен" (45), "Анжер" (44), "Реймс" (42), "Брест" (40), "Бордо" (39), "Страсбур" (38), "Лорьян" (38), "Нант" (37), "Ним" (35), "Дижон" (18).
Читайте также: ПСЖ потерял очки в матче с "Ренном" и отстал от лидера Лиги 1. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Успехи "Лилля", "Лиона" и "Монако", Осечка ПСЖ: все результаты 36-го тура Лиги 1
-
"Ювентус" в зоне Лиги Европы, Миранчук помогает "Аталанте": все результаты 35-го тура Серии А
-
ЦСКА и "Челси" ведут борьбу за турецкого хавбека
-
"Вест Бромвич" вылетел из АПЛ
-
ПСЖ потерял очки в матче с "Ренном" и отстал от лидера Лиги 1
-
1
"Реал" вырвал ничью у "Севильи" и сместил "Барсу" со второго места
-
1
"Милан" разгромил "Ювентус"
-
"Шахтер" объявил об отставке Каштру
-
"Боруссия" определилась с позицией по возможной продаже Беллингема
-
"Арсенал" победил "Вест Бромвич"
-
Чемпионство "Баварии", возвращение "Боруссии" в зону ЛЧ: все результаты 32-го тура Бундеслиги
-
ПСЖ не планирует покупок в летнее трансферное окно
-
1
"Ладно, толстяк, не гони": Пике и тер Штеген устроили перепалку с Суаресом из-за его падения
-
Кейн - третий вариант для "Барселоны" на усиление позиции форварда
-
"Вильярреал" проиграл "Сельте" в матче с тремя пенальти и удалениями
-
Куман прокомментировал ничью в матче с "Атлетико"
-
"Герта" сыграла вничью с "Арминией"
-
"Рома" разгромила "Кротоне"
-
"Барселона" досрочно выиграла женский чемпионат Испании с потрясающей статистикой
-
"Спартак" назвал "Химкам" стоимость Мирзова
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13