Успехи "Ливерпуля" и "Манчестер Сити", осечки "Челси" и "Манчестер Юнайтед": все результаты 24-го тура АПЛ

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Успехи "Ливерпуля" и "Манчестер Сити", осечки "Челси" и "Манчестер Юнайтед": все результаты 24-го тура АПЛ

Представляем результаты матчей 24-го тура АПЛ.

Лидеры чемпионата "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" одержали победы в своих матчах, а вот "Челси", "МЮ" и "Тоттенхэм" потеряли очки.

"Брайтон" - "Челси" 1:1
Голы: Зиеш, 28 - 0:1, Уэбстер, 60 - 1:1

"Ливерпуль" - "Лестер" 2:0
Голы: Диогу Жота, 34 - 1:0, Диогу Жота, 87 - 2:0

"Вулверхэмптон" - "Арсенал" 0:1
Гол: Габриэл, 25 - 0:1

"Астон Вилла" - "Лидс" 3:3
Голы: Джеймс, 9 - 0:1, Коутиньо, 30 - 1:1, Рэмзи, 38 - 2:1, Рэмзи, 43 - 3:1, Джеймс, 45 - 3:2, Льоренте, 63 - 3:3

"Манчестер Сити" - "Брентфорд" 2:0
Голы: Марез (пен), 40 - 1:0, де Брюйне, 69 - 2:0

"Тоттенхэм" - "Саутгемптон" 2:3
Голы: Беднарек (аг), 18 - 1:0, Броя, 23 - 1:1, Сон Хын Мин, 70 - 2:1, Эльюнусси, 79 - 2:2, Адамс, 82 - 2:3

"Норвич" - "Кристал Пэлас" 1:1
Голы: Пукки, 1 - 1:0, Заа, 60 - 1:1

"Бернли" – "Манчестер Юнайтед" 1:1
Голы: Погба, 18 - 0:1, Родригес, 47 - 1:1

"Вест Хэм" – "Уотфорд" 1:0
Гол: Боуэн, 68 - 1:0

"Ньюкасл" – "Эвертон" 3:1
Голы: Ласселс, 36 (автогол) - 0:1, Холгейт, 37 (автогол) - 1:1, Фрэйзер, 56 - 2:1, Триппьер, 80 - 3:1

Турнирное положение: "Манчестер Сити" (60), "Ливерпуль" (51), "Челси" (47), "Вест Хэм" (40), "Арсенал" (39), "Манчестер Юнайтед" (39), "Тоттенхэм" (36), "Вулверхэмптон" (34), "Брайтон" (30), "Саутгемптон" (28), "Астон Вилла" (27), "Лестер" (26), "Кристал Пэлас" (25), "Брентфорд" (23), "Лидс" (23), "Эвертон" (19), "Ньюкасл" (18), "Норвич" (17), "Уотфорд" (15), "Бернли" (14).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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