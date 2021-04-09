Успехи "Манчестер Юнайтед" и "Ромы", осечка "Арсенала": все результаты Лиги Европы 8 апреля

Фото: beIN SPORTS

8 апреля состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги Европы. "Аякс" на своем стадионе уступил "Роме". "Арсенал" в компенсированное время упустил победу над "Славией". "Манчестер Юнайтед" и "Вильярреал" добыли выездные победы над "Гранадой" и загребским "Динамо" соответственно.

"Арсенал" - "Славия" 1:1

Гол: Пепе, 86 - 1:0, Холеш, 90 - 1:1

"Аякс" - "Рома" 1:2

Голы: Классен, 39 - 1:0, Пеллегрини, 57 - 1:1, Рожер, 87 - 1:2

"Гранада" - "Манчестер Юнайтед" 0:2

Голы: Рэшфорд, 31 - 0:1, Бруну Фернандеш (пен), 90 - 0:2

"Динамо" Загреб - "Вильярреал" 0:1

Гол: Жерар Морено (пен), 44 - 0:1

Ответные игры состоятся 15 апреля.

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