Успехи "Милана" и "Ювентуса", осечка "Интера": результаты 29-го тура Серии А
Фото: инстаграм "Милана"\Автор неизвестен
Состоялись матчи 29-го тура чемпиогата Италии. Стоит отметить победы "Милана" и "Ювентуса" над "Эмполи" и "Сампдорией" соответственно, а также ничью "Интера" с "Торино".
"Лацио" – "Венеция" - 1:0 (0:0)
Гол: Иммобиле, 58 (с пенальти) - 1:0
"Торино" - "Интер" - 1:1 (1:0)
Голы: Бремер, 12 - 1:0, Санчес, 90 - 1:1
"Аталанта" - "Дженоа" - 0:0
"Удинезе" - "Рома" - 1:1 (1:0)
Голы: Молина, 15 - 1:0, Пеллегрини (пен), 90 - 1:1
"Верона" - "Наполи" - 1:2 (0:1)
Голы: Осимхен, 14 - 0:1, Осимхен, 71 - 0:2, Фараони, 77 - 1:2
"Фиорентина" – "Болонья" - 1:0 (0:0)
Гол: Торрейра, 70 - 1:0
"Милан" - "Эмполи" - 1:0 (1:0)
Гол: Калулу, 19 - 1:0
"Сампдория" - "Ювентус" - 1:3 (0:2)
Голы: Йошида, 23 (автогол) - 0:1, Мората, 34 - 0:2, Сабири, 85 - 1:2, Мората, 88 - 1:3
"Салернитана" - "Сассуоло" - 2:2 (1:2)
Голы: Бонаццоли, 8 - 1:0, Скамакка, 20 - 1:1, Траоре, 30 - 1:2, Джурич, 81 - 2:2
"Специя" - "Кальяри" - 2:0 (0:0)
Голы: Эрлич, 55 - 1:0, Манай, 74 - 2:0
Положение команд: "Милан" - 63, "Наполи" - 60, "Интер" - 59 (28), "Ювентус" - 56, "Лацио" - 49, "Рома" - 48, "Аталанта" - 48 (28), "Фиорентина" - 46 (28), "Верона" - 41, "Сассуоло" - 40, "Торино" - 35 (28), "Болонья" - 33 (28), "Эмполи" - 32, "Удинезе" - 30 (27), "Специя" - 29, "Сампдория" - 26, "Кальяри" - 25, "Венеция" - 22 (28), "Дженоа" - 19, "Салернитана" - 16 (27).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17