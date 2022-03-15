Успехи "Милана" и "Ювентуса", осечка "Интера": результаты 29-го тура Серии А

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Успехи "Милана" и "Ювентуса", осечка "Интера": результаты 29-го тура Серии А

Фото: инстаграм "Милана"\Автор неизвестен

Состоялись матчи 29-го тура чемпиогата Италии. Стоит отметить победы "Милана" и "Ювентуса" над "Эмполи" и "Сампдорией" соответственно, а также ничью "Интера" с "Торино".

"Лацио" – "Венеция" - 1:0 (0:0)
Гол: Иммобиле, 58 (с пенальти) - 1:0

"Торино" - "Интер" - 1:1 (1:0)
Голы: Бремер, 12 - 1:0, Санчес, 90 - 1:1

"Аталанта" - "Дженоа" - 0:0

"Удинезе" - "Рома" - 1:1 (1:0)
Голы: Молина, 15 - 1:0, Пеллегрини (пен), 90 - 1:1

"Верона" - "Наполи" - 1:2 (0:1)
Голы: Осимхен, 14 - 0:1, Осимхен, 71 - 0:2, Фараони, 77 - 1:2

"Фиорентина" – "Болонья" - 1:0 (0:0)  
Гол: Торрейра, 70 - 1:0

"Милан" - "Эмполи" - 1:0 (1:0)
Гол: Калулу, 19 - 1:0

"Сампдория" - "Ювентус" - 1:3 (0:2)
Голы: Йошида, 23 (автогол) - 0:1, Мората, 34 - 0:2, Сабири, 85 - 1:2, Мората, 88 - 1:3

"Салернитана" - "Сассуоло" - 2:2 (1:2)
Голы: Бонаццоли, 8 - 1:0, Скамакка, 20 - 1:1, Траоре, 30 - 1:2, Джурич, 81 - 2:2

"Специя" - "Кальяри" - 2:0 (0:0)
Голы: Эрлич, 55 - 1:0, Манай, 74 - 2:0

Положение команд: "Милан" - 63, "Наполи" - 60, "Интер" - 59 (28), "Ювентус" - 56, "Лацио" - 49, "Рома" - 48, "Аталанта" - 48 (28), "Фиорентина" - 46 (28), "Верона" - 41, "Сассуоло" - 40, "Торино" - 35 (28), "Болонья" - 33 (28), "Эмполи" - 32, "Удинезе" - 30 (27), "Специя" - 29, "Сампдория" - 26, "Кальяри" - 25, "Венеция" - 22 (28), "Дженоа" - 19, "Салернитана" - 16 (27).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
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