Успехи "Милана", "Ювентуса" и "Наполи", неудача "Интера": результаты 30-го тура Серии А
Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 30-го тура чемпионата Италии. Стоит отметить победы "Милана", "Ювентуса" и "Наполи" над "Кальяри", "Салернитаной" и "Удинезе" соответственно, а также потерю очков "Интером" в поединке с "Фиорентиной".
"Ювентус" – "Салернитана" - 2:0 (2:0)
Голы: Дибала, 5 - 1:0, Влахович, 29 - 2:0
"Рома" – "Лацио" - 3:0 (3:0)
Голы: Абрахам, 1 - 1:0, Абрахам, 22 - 2:0, Пеллегрини, 40 - 3:0
"Болонья" – "Аталанта" - 0:1 (0:0)
Гол: Сиссе, 82 - 0:1
"Кальяри" - "Милан" - 0:1 (0:0)
Гол: Беннасер, 59 - 0:1
"Интер" - "Фиорентина" - 1:1 (0:0)
Голы: Торрейра, 50 - 0:1, Думфрис, 55 - 1:1
"Наполи" – "Удинезе" - 2:1 (0:1)
Голы: 0:1 – 22 Деулофеу, 1:1 – 52 Осимхен, 2:1 – 63 Осимхен
"Сассуоло" - "Специя" - 4:1 (1:1)
Голы: Берарди (пен), 17 - 1:0, Верде, 35 - 1:1, Берарди, 48 - 2:1, Айхан, 78 - 3:1, Скамакка, 81 - 4:1
"Дженоа" - "Торино" - 1:0 (1:0)
Гол: Портанова, 14 - 1:0
"Эмполи" – "Верона" - 1:1 (1:0)
Голы: Ди Франческо, 26 - 1:0, Канчельери, 71 - 1:1
"Венеция" – "Сампдория" - 0:2 (0:2)
Голы: Капуто, 24 - 0:1, Капуто, 38 - 0:2
Положение команд: "Милан" - 66, "Наполи" - 63, "Интер" - 60 (29), "Ювентус" - 59, "Рома" - 51, "Аталанта" - 51 (29), "Лацио" - 49, "Фиорентина" - 47 (29), "Сассуоло" - 43, "Верона" - 42, "Торино" - 35 (29), "Эмполи" - 33, "Болонья" - 33 (29), "Удинезе" - 30 (28), "Сампдория", "Специя" - 29, "Кальяри" - 25, "Венеция" - 22 (29), "Дженоа" - 22, "Салернитана" - 16 (28).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17