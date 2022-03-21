Успехи "Милана", "Ювентуса" и "Наполи", неудача "Интера": результаты 30-го тура Серии А

Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 30-го тура чемпионата Италии. Стоит отметить победы "Милана", "Ювентуса" и "Наполи" над "Кальяри", "Салернитаной" и "Удинезе" соответственно, а также потерю очков "Интером" в поединке с "Фиорентиной".

"Ювентус" – "Салернитана" - 2:0 (2:0)

Голы: Дибала, 5 - 1:0, Влахович, 29 - 2:0

"Рома" – "Лацио" - 3:0 (3:0)

Голы: Абрахам, 1 - 1:0, Абрахам, 22 - 2:0, Пеллегрини, 40 - 3:0

"Болонья" – "Аталанта" - 0:1 (0:0)

Гол: Сиссе, 82 - 0:1

"Кальяри" - "Милан" - 0:1 (0:0)

Гол: Беннасер, 59 - 0:1

"Интер" - "Фиорентина" - 1:1 (0:0)

Голы: Торрейра, 50 - 0:1, Думфрис, 55 - 1:1

"Наполи" – "Удинезе" - 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – 22 Деулофеу, 1:1 – 52 Осимхен, 2:1 – 63 Осимхен

"Сассуоло" - "Специя" - 4:1 (1:1)

Голы: Берарди (пен), 17 - 1:0, Верде, 35 - 1:1, Берарди, 48 - 2:1, Айхан, 78 - 3:1, Скамакка, 81 - 4:1

"Дженоа" - "Торино" - 1:0 (1:0)

Гол: Портанова, 14 - 1:0

"Эмполи" – "Верона" - 1:1 (1:0)

Голы: Ди Франческо, 26 - 1:0, Канчельери, 71 - 1:1

"Венеция" – "Сампдория" - 0:2 (0:2)

Голы: Капуто, 24 - 0:1, Капуто, 38 - 0:2

Положение команд: "Милан" - 66, "Наполи" - 63, "Интер" - 60 (29), "Ювентус" - 59, "Рома" - 51, "Аталанта" - 51 (29), "Лацио" - 49, "Фиорентина" - 47 (29), "Сассуоло" - 43, "Верона" - 42, "Торино" - 35 (29), "Эмполи" - 33, "Болонья" - 33 (29), "Удинезе" - 30 (28), "Сампдория", "Специя" - 29, "Кальяри" - 25, "Венеция" - 22 (29), "Дженоа" - 22, "Салернитана" - 16 (28).

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