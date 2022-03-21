Успехи "Милана", "Ювентуса" и "Наполи", неудача "Интера": результаты 30-го тура Серии А

Теги интер миланнаполимиланювентусаталанта

Успехи "Милана", "Ювентуса" и "Наполи", неудача "Интера": результаты 30-го тура Серии А

Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 30-го тура чемпионата Италии. Стоит отметить победы "Милана", "Ювентуса" и "Наполи" над "Кальяри", "Салернитаной" и "Удинезе" соответственно, а также потерю очков "Интером" в поединке с "Фиорентиной".

"Ювентус" – "Салернитана" - 2:0 (2:0)
Голы: Дибала, 5 - 1:0, Влахович, 29 - 2:0

"Рома" – "Лацио" - 3:0 (3:0)
Голы: Абрахам, 1 - 1:0, Абрахам, 22 - 2:0, Пеллегрини, 40 - 3:0

"Болонья" – "Аталанта" - 0:1 (0:0)
Гол: Сиссе, 82 - 0:1

"Кальяри" - "Милан" - 0:1 (0:0)
Гол: Беннасер, 59 - 0:1

"Интер" - "Фиорентина" - 1:1 (0:0)
Голы: Торрейра, 50 - 0:1, Думфрис, 55 - 1:1

"Наполи" – "Удинезе" - 2:1 (0:1)
Голы: 0:1 – 22 Деулофеу, 1:1 – 52 Осимхен, 2:1 – 63 Осимхен

"Сассуоло" - "Специя" - 4:1 (1:1)
Голы: Берарди (пен), 17 - 1:0, Верде, 35 - 1:1, Берарди, 48 - 2:1, Айхан, 78 - 3:1, Скамакка, 81 - 4:1

"Дженоа" - "Торино" - 1:0 (1:0)
Гол: Портанова, 14 - 1:0

"Эмполи" – "Верона" - 1:1 (1:0)
Голы: Ди Франческо, 26 - 1:0, Канчельери, 71 - 1:1

"Венеция" – "Сампдория" - 0:2 (0:2)
Голы: Капуто, 24 - 0:1, Капуто, 38 - 0:2

Положение команд: "Милан" - 66, "Наполи" - 63, "Интер" - 60 (29), "Ювентус" - 59, "Рома" - 51, "Аталанта" - 51 (29), "Лацио" - 49, "Фиорентина" - 47 (29), "Сассуоло" - 43, "Верона" - 42, "Торино" - 35 (29), "Эмполи" - 33, "Болонья" - 33 (29), "Удинезе" - 30 (28), "Сампдория", "Специя" - 29, "Кальяри" - 25, "Венеция" - 22 (29), "Дженоа" - 22, "Салернитана" - 16 (28).

Не пропустите: "Ювентус" заинтересован в нападающем "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 20 марта

Главные новости дня: 20 марта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов