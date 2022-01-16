Успехи Нигерии и Египта: результаты Кубка Африки от 15 января
Фото: инстаграм Кубка Африки/Автор неизвестен
15 января состоялись два матча группового этапа Кубка африканских наций в группе D. Нигерия уверенно обыграла Судан, Египет с минимальным счетом добился победы над Гвинеей-Бисау.
Гвинея-Бисау – Египет - 0:1 (0:0)
Гол: Салах, 69 - 0:1
Нигерия – Судан - 3:1 (2:0)
Голы: Чуквуэзе, 3 - 1:0, Авонийи, 45 - 2:0, Саймон, 46 - 3:0, Хедр, 70 (с пенальти) - 3:1
Положение команд: Нигерия - 6, Египет - 3, Гвинея-Бисау, Судан - 1.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|3
|9
|2
|Уганда
|3
|4
|3
|Демократическая Республика Конго
|3
|3
|4
|Зимбабве
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Мадагаскар
|3
|7
|2
|Нигерия
|3
|6
|3
|Гвинея
|3
|4
|4
|Бурунди
|3
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Алжир
|3
|9
|2
|Сенегал
|3
|6
|3
|Кения
|3
|3
|4
|Танзания
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Марокко
|3
|9
|2
|Кот-д’Ивуар
|3
|6
|3
|Южно-Африканская Республика
|3
|3
|4
|Намибия
|3
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мали
|3
|7
|2
|Тунис
|3
|3
|3
|Ангола
|3
|2
|4
|Мавритания
|3
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Гана
|3
|5
|2
|Камерун
|3
|5
|3
|Бенин
|3
|3
|4
|Гвинея-Бисау
|3
|1