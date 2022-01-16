Успехи Нигерии и Египта: результаты Кубка Африки от 15 января

Фото: инстаграм Кубка Африки/Автор неизвестен

15 января состоялись два матча группового этапа Кубка африканских наций в группе D. Нигерия уверенно обыграла Судан, Египет с минимальным счетом добился победы над Гвинеей-Бисау.

Гвинея-Бисау – Египет - 0:1 (0:0)

Гол: Салах, 69 - 0:1

Нигерия – Судан - 3:1 (2:0)

Голы: Чуквуэзе, 3 - 1:0, Авонийи, 45 - 2:0, Саймон, 46 - 3:0, Хедр, 70 (с пенальти) - 3:1

Положение команд: Нигерия - 6, Египет - 3, Гвинея-Бисау, Судан - 1.

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