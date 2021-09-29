Успехи "Оренбурга" и "Спартака-2", потеря "Торпедо": результаты 14-го тура ФНЛ

Теги торпедо москваспартак москваоренбургфакел

 

Успехи "Оренбурга" и "Спартака-2", потеря "Торпедо": результаты 14-го тура ФНЛ

29 сентября состоялись матчи 14-го тура Футбольной национальной лиги. "Оренбург" обыграл КАМАЗ и вышел на чистое первое место благодаря осечке "Торпедо", которое не сумело победить "Нефтехимик". "Спартак-2" уверенно обыграл "Томь".

"СКА-Хабаровск" – "Волгарь" - 1:0 (0:0)
Гол: Алиев, 69 - 1:0

"Олимп-Долгопрудный" – "Металлург" Липецк - 1:0 (0:0)
Гол: Герчиков, 90 - 1:0

"Спартак-2" – "Томь" - 3:1 (0:0)
Голы: Воропаев, 73 - 1:0, Шитов, 85 - 2:0, Маркитесов, 90 - 3:0, Станисавлевич, 90 - 3:1

"Краснодар-2" – "Ротор" - 1:1 (1:1)
Голы: Чуканов, 8 - 0:1, Олусегун, 39 – 1:1

"Кубань" – "Оренбург" - 0:1 (0:1)
Гол: Фамейе, 38 - 0:1

"Алания" – "Факел" - 1:0 (1:0)
Гол: Кобесов, 18 - 1:0

"Текстильщик" – "Балтика" - 3:2 (1:0)
Голы: Гогричиани, 21 - 1:0, Кленкин, 48 - 1:1, Казаев, 67 - 1:2, Н`Диай, 87 - 2:2, Н`Диай, 90 - 3:2

"Акрон" – "Енисей" - 4:1 (1:1)
Голы: Песегов, 12 - 1:0, Базелюк, 20 (автогол) - 1:1, Сагуткин, 61 - 2:1, Делькин, 78 - 3:1, Делькин, 82 - 4:1

"Велес" – КАМАЗ - 0:0

"Торпедо" – "Нефтехимик" - 1:1 (1:0)
Голы: Рязанцев, 8 - 1:0, Ситдиков, 86 - 1:1

Положение команд: "Оренбург" - 31, "Торпедо" - 29, "Факел", "СКА-Хабаровск" - 27, "Алания" - 26, "Спартак-2" - 25, "Нефтехимик" - 24, "Велес" - 21, "Ротор", КАМАЗ, "Краснодар-2" - 19, "Балтика", "Томь" - 17, "Акрон", "Олимп-Долгопрудный" - 16, "Енисей" - 14, "Текстильщик" - 13, "Волгарь-Газпром" - 9, "Кубань", "Металлург" - 8.

Не пропустите: Расписание матчей 10-го тура РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Роналду установил очередной рекорд Лиги чемпионов

Роналду установил очередной рекорд Лиги чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов