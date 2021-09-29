Успехи "Оренбурга" и "Спартака-2", потеря "Торпедо": результаты 14-го тура ФНЛ
29 сентября состоялись матчи 14-го тура Футбольной национальной лиги. "Оренбург" обыграл КАМАЗ и вышел на чистое первое место благодаря осечке "Торпедо", которое не сумело победить "Нефтехимик". "Спартак-2" уверенно обыграл "Томь".
"СКА-Хабаровск" – "Волгарь" - 1:0 (0:0)
Гол: Алиев, 69 - 1:0
"Олимп-Долгопрудный" – "Металлург" Липецк - 1:0 (0:0)
Гол: Герчиков, 90 - 1:0
"Спартак-2" – "Томь" - 3:1 (0:0)
Голы: Воропаев, 73 - 1:0, Шитов, 85 - 2:0, Маркитесов, 90 - 3:0, Станисавлевич, 90 - 3:1
"Краснодар-2" – "Ротор" - 1:1 (1:1)
Голы: Чуканов, 8 - 0:1, Олусегун, 39 – 1:1
"Кубань" – "Оренбург" - 0:1 (0:1)
Гол: Фамейе, 38 - 0:1
"Алания" – "Факел" - 1:0 (1:0)
Гол: Кобесов, 18 - 1:0
"Текстильщик" – "Балтика" - 3:2 (1:0)
Голы: Гогричиани, 21 - 1:0, Кленкин, 48 - 1:1, Казаев, 67 - 1:2, Н`Диай, 87 - 2:2, Н`Диай, 90 - 3:2
"Акрон" – "Енисей" - 4:1 (1:1)
Голы: Песегов, 12 - 1:0, Базелюк, 20 (автогол) - 1:1, Сагуткин, 61 - 2:1, Делькин, 78 - 3:1, Делькин, 82 - 4:1
"Велес" – КАМАЗ - 0:0
"Торпедо" – "Нефтехимик" - 1:1 (1:0)
Голы: Рязанцев, 8 - 1:0, Ситдиков, 86 - 1:1
Положение команд: "Оренбург" - 31, "Торпедо" - 29, "Факел", "СКА-Хабаровск" - 27, "Алания" - 26, "Спартак-2" - 25, "Нефтехимик" - 24, "Велес" - 21, "Ротор", КАМАЗ, "Краснодар-2" - 19, "Балтика", "Томь" - 17, "Акрон", "Олимп-Долгопрудный" - 16, "Енисей" - 14, "Текстильщик" - 13, "Волгарь-Газпром" - 9, "Кубань", "Металлург" - 8.
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