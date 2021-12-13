Успехи ПСЖ и "Марселя", феерия "Монпелье": результаты 18-го тура Лиги 1

Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен

Состоялись матчи 18-го тура чемпионата Франции. Стоит отметить победы ПСЖ и "Марселя" над "Монако" и "Страсбуром" соответственно, а также разгром "Бреста" в матче с "Монпелье".

ПСЖ – "Монако" - 2:0 (2:0)

Голы: Мбаппе, 12 (с пенальти) - 1:0, Мбаппе, 45 - 2:0

"Страсбур" – "Марсель" - 0:2 (0:0)

Голы: Дьенг, 62 - 0:1, Чалета-Цар, 82 - 0:2

"Брест" - "Монпелье" - 0:4 (0:1)

Голы: Ваи, 45 - 0:1, Мавидиди, 47 - 0:2, Самбия, 60 - 0:3, Жермен, 85 - 0:4

"Реймс" - "Сент-Этьен" - 2:0 (1:0)

Голы: Туре (пен), 23 - 1:0, Мбуку, 89 - 2:0

"Лилль" - "Лион" - 0:0

"Анжер" – "Клермон" - 0:1 (0:0)

Гол: Байо, 84 (с пенальти) - 0:1

"Метц" – "Лорьян" - 4:1 (3:0)

Голы: Сарр, 5 - 1:0, Йенц, 9 (автогол) - 2:0, Булая, 19 - 3:0, Йенц, 69 - 3:1, Ньян, 80 - 4:1

"Ренн" – "Ницца" - 1:2 (0:1)

Голы: Дольберг, 19 (с пенальти) - 0:1, Аталь, 51 - 0:2, Бурижо, 59 - 1:2

"Труа" – "Бордо" - 1:2 (1:1)

Голы: Шавалерен, 28 - 1:0, Сальмье, 30 (автогол) - 1:1, Хван Ый Чжо, 54 - 1:2

Положение команд: ПСЖ - 45, "Марсель" - 32 (17), "Ренн" - 31, "Ницца" - 30, "Монпелье" - 28, "Ланс" - 27, "Страсбур", "Монако" - 26, "Анжер", "Нант", "Лилль" - 25, "Брест" - 24, "Лион" - 23 (17), "Реймс" - 22, "Бордо", "Клермон" - 17, "Труа" - 16, "Метц", "Лорьян" - 15, "Сент-Этьен" - 12.

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