Успехи ПСЖ и "Марселя", феерия "Монпелье": результаты 18-го тура Лиги 1

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Успехи ПСЖ и "Марселя", феерия "Монпелье": результаты 18-го тура Лиги 1

Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен

Состоялись матчи 18-го тура чемпионата Франции. Стоит отметить победы ПСЖ и "Марселя" над "Монако" и "Страсбуром" соответственно, а также разгром "Бреста" в матче с "Монпелье".

ПСЖ – "Монако" - 2:0 (2:0)
Голы: Мбаппе, 12 (с пенальти) - 1:0, Мбаппе, 45 - 2:0

"Страсбур" – "Марсель" - 0:2 (0:0)
Голы: Дьенг, 62 - 0:1, Чалета-Цар, 82 - 0:2

"Брест" - "Монпелье" - 0:4 (0:1)
Голы: Ваи, 45 - 0:1, Мавидиди, 47 - 0:2, Самбия, 60 - 0:3, Жермен, 85 - 0:4

"Реймс" - "Сент-Этьен" - 2:0 (1:0)
Голы: Туре (пен), 23 - 1:0, Мбуку, 89 - 2:0

"Лилль" - "Лион" - 0:0

"Анжер" – "Клермон" - 0:1 (0:0)
Гол: Байо, 84 (с пенальти) - 0:1

"Метц" – "Лорьян" - 4:1 (3:0)
Голы: Сарр, 5 - 1:0, Йенц, 9 (автогол) - 2:0, Булая, 19 - 3:0, Йенц, 69 - 3:1, Ньян, 80 - 4:1

"Ренн" – "Ницца" - 1:2 (0:1)
Голы: Дольберг, 19 (с пенальти) - 0:1, Аталь, 51 - 0:2, Бурижо, 59 - 1:2

"Труа" – "Бордо" - 1:2 (1:1)
Голы: Шавалерен, 28 - 1:0, Сальмье, 30 (автогол) - 1:1, Хван Ый Чжо, 54 - 1:2

Положение команд: ПСЖ - 45, "Марсель" - 32 (17), "Ренн" - 31, "Ницца" - 30, "Монпелье" - 28, "Ланс" - 27, "Страсбур", "Монако" - 26, "Анжер", "Нант", "Лилль" - 25, "Брест" - 24, "Лион" - 23 (17), "Реймс" - 22, "Бордо", "Клермон" - 17, "Труа" - 16, "Метц", "Лорьян" - 15, "Сент-Этьен" - 12.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
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